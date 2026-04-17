(VDO Clip) “กังหันน้ำคีรีวง” ใช้หลักการน้ำไหลจากที่สูงลงต่ำเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า กฎธรรมชาติที่ผลิตพลังงานสะอาด100 %

"กังหันน้ำคีรีวง” นวัตกรรมจาก นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำมาผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ต่อยอดกฎธรรมชาติผลิตพลังงานสะอาด 100 % สามารถตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและยุคที่กำลังต้องการพลังงานทางเลือก
ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวเทือกเขาสำคัญของภาคใต้ และยังมีสำรวจว่าพื้นที่แห่งนี้มีฝนตกในปริมาณที่มากที่สุดในประเทศ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ มีทรัพยากรน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ขาดแคลนน้ำ แต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีสิ่งที่ขาด นั้นก็คือ “พลังงานไฟฟ้า” ซึ่งในบางพื้นที่ของหมู่บ้าน เช่น บริเวณสวนที่อยู่ลึกเข้าไปตามแนวเทือกเขายังคงไม่มีฟ้าเข้าถึง
ด้วยภูมิปัญญาแต่เก่าก่อน ในการใช้ท่อส่งน้ำจากต้นน้ำที่อยู่สูงขึ้นไปบนเขา ลงมายังที่ต่ำเพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในสวนผลไม้ หรือใช้อุปโภคบริโภค ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงได้เห็นช่องทางในการผลิตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านคีรีวง จึงได้นำนวัตกรรม “กังหันน้ำคีรีวง” มาพัฒนาต่อยอดสร้างกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลจากพลังงานสะอาด
และด้วยหลักการทำงานง่ายๆ ตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลก น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำยิ่งสูงยิ่งไหลแรง ประกอบกับภูมิปัญญาการต่อท่อส่งน้ำของผู้คนในหมู่บ้านที่มีมาก่อนแล้ว การผลิตไฟฟ้าจึงใช้แรงน้ำจากท่อน้ำ เปลี่ยนทิศทางน้ำเข้าสู่กังหันน้ำคีรีวง จากนั้นกังหันก็จะหมุนปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาดไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และน้ำที่ผ่านกังหันก็ออกมาทางท่อน้ำทิ้งซึ่งจะไหลกลับสู่ธรรมชาติ หรือถูกใช้เพื่อรดต้นไม้ในสวน ตามวิถีชีวิตดั่งเดิมของคีรีวง ปัจจุบันกังหันน้ำคีรีวง ถูกใช้มาแล้วเกือบ 20 ปี นับเป็นนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ผู้คนในชุมชนได้อย่างถั่วถึงและตรงจุด