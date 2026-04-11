NARIT ชวนชมดาวเคราะห์ชุมนุม ช่วงเช้ามืด 19 - 23 เมษายน อังคาร พุธ เสาร์ เคียงกันต่อเนื่อง 5 วัน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนชมปรากฏการณ์ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน 2569 ดาวอังคาร ดาวพุธ และดาวเสาร์ จะปรากฏใกล้กันบนฟ้าทางทิศตะวันออกช่วงเช้ามืด หากฟ้าใส ไร้เมฆฝน ดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 19 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ในช่วงเช้ามืด จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม มีดาวเคราะห์ 3 ดวง ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพุธ และ ดาวเสาร์ ปรากฏใกล้กันบนฟ้าทางทิศตะวันออก โดยในวันที่ 20 เมษายน 2569 ดาวอังคารจะปรากฏใกล้ดาวเสาร์มากที่สุด ระยะห่างเชิงมุมเพียง 1.2 องศา ขณะที่ดาวพุธจะปรากฏใกล้ดาวเสาร์มากที่สุด ระยะห่างเชิงมุม 0.5 องศา และในวันที่ 21 เมษายน 2569 ดาวอังคารจะปรากฏใกล้ดาวพุธมากที่สุด ระยะห่างเชิงมุมเพียง 1.7 องศา
ทั้งนี้ สามารถสังเกตดาวเคราะห์ทั้ง 3 ดวง ปรากฏใกล้กันในช่วงเช้ามืด จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 ตลอดทั้ง 5 วันนี้ เริ่มสังเกตปรากฏการณ์ได้ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 05:00 น. จนถึงรุ่งเช้า
นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม หมายถึง ดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไปปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าที่ระยะห่างเชิงมุม 1-5 องศา หากมองด้วยตาจะเห็นดาวทั้งสองห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วก้อย (การวัดระยะเชิงมุมบนท้องฟ้า ใช้มือเหยียดสุดแขนขึ้นบนฟ้า ระยะ 1 องศา จะห่างกันประมาณ 1 นิ้วก้อย) ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงดังกล่าวจะมีดาวเคราะห์หลายดวงปรากฏอยู่ใกล้กันบนท้องฟ้า แต่ตำแหน่งของดาวเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันจริงในอวกาศ เนื่องจากดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบที่ใกล้เคียงกัน เมื่อมองจากโลกซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันนี้ จะเห็นดาวเคราะห์ปรากฏเหมือนอยู่ใกล้กัน หรือเรียงตัวบนท้องฟ้าตามแนวเส้นสุริยวิถี ปรากฏการณ์นี้ จึงเป็นเพียงมุมมองของผู้สังเกตบนโลกเท่านั้น ไม่ได้บอกถึงตำแหน่งที่แท้จริงของดาวเคราะห์ในอวกาศ