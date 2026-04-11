ยาน Orion ถึงโลกอย่างปลอดภัย Artemis 2 ภารกิจนำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งสำเร็จอย่างสมบูรณ์

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) เผย ยาน Orion พร้อมนักบินอวกาศทั้ง 4 ในภารกิจ Artemis 2 ได้เดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย เมื่อเวลาประมาณ 07.07 น. วันที่ 11 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยลงจอดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก นอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา นับเป็นการจบภารกิจการนำมนุษย์เดินทางกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี สำเร็จอย่างสมบูรณ์
การเดินทางกลับสู่พื้นผิวโลกของภารกิจ Artemis 2 ยาน Orion ได้แยกส่วนก่อนเดินทางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยยานแคปซูลได้แยกตัวออกจากยานบริการ (Service Module) ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อเดินทางไปและกลับจากดวงจันทร์ เหลือเพียงแคปซูลที่บรรทุกนักบินทั้ง 4 โคจรเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกที่ความสูงประมาณ 120 กิโลเมตร และเคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกด้วยความเร็วประมาณ 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนสูงที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 2,700 องศาเซลเซียสรอบยาน โดยจะเห็นยานถูกห่อหุ้มเปลวไฟลุกโชน เมื่อผ่านช่วงเสียดสีกับชั้นบรรยากาศยานได้กางร่มชูชีพออกเพื่อชะลอความเร็วตามลำดับความสูง และได้ลงจอดสู่มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณนอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีทีมกู้ภัยของสหรัฐฯ รอรับ นำตัวนักบินและยานแคปซูลกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
การเดินทางไปเยือนดวงจันทร์ในครั้งนี้ ได้เดินทางออกจากโลกตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) และได้ถึงจุดหมายพร้อมกับโคจรอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์ในวันที่ 7 เมษายน 2026 และใช้แรงเหวี่ยงของดวงจันทร์ส่งยานกลับมายังโลก ด้วยวิธีการเดินทางแบบ Free - return trajectory และกลับสู่โลกในวันที่ 11 เมษายน 2026 รวมระยะเวลาเดินทางไป - กลับ 9 วัน ตามแผนการที่นาซาได้วางไว้
และการเดินทางของภารกิจ Artemis 2 ในครั้งนี้ ยังได้มี 4 นักบินอวกาศร่วมเดินทางไปด้วย ได้แก่ นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) , นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) , นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) และ นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ถือเป็นภารกิจการนำมนุษย์เดินทางกลับไปเยือนดวงจันทร์ได้สำเร็จอีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี นับตั้งแต่ภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1972
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (Artemis II Flight Day 9: Crew Prepares to Come Home)
- NASA’s Artemis II Crew Comes Home (Official Broadcast)