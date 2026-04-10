NSM ผนึก เดอะ สตรีท รัชดา เปิด “Science Square Festival” ครั้งที่ 5 เปลี่ยนสงกรานต์เป็นสนามฝึกฮีโร่ ชวนเด็กไทยพิชิต 7 ภารกิจเอาตัวรอดจากวิกฤต

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จับมือ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีทรัชดา และหน่วยงานพันธมิตรเปิดประสบการณ์ความสนุกต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ กับงาน Science Square Festival ครั้งที่ 5 ชวนเด็กและเยาวชนออกผจญภัยในธีม Mission Res‑Q “ภารกิจฮีโร่ฝึกหัด ฝ่าวิกฤตให้รอด!” ชวนเรียนรู้และพิชิตภารกิจสุดท้าทายผ่านฐานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ทั้งสนุกและเสริมทักษะชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ NSM เผยว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ NSM ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป มาร่วมสนุกและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปกับงาน Science Square Festival ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถสัมผัสและลงมือปฏิบัติได้จริง กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันของทุกครอบครัว เปลี่ยนวันหยุดยาวให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมและปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตลอดช่วงเทศกาลอย่างแท้จริง โดยธีมงานในปีนี้มีความพิเศษที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ผจญภัยไปกับภารกิจการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบัน เรียนรู้การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรอบตัว เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีสติ ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ด้านนายนายไพรัช รัตตัญญู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ กล่าวว่า ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุก เข้าถึงง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข เราหวังว่างานในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดี ๆ ที่สร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับทุคนในครอบครัว
สำหรับไฮไลต์ภายในงาน พบกับ 7 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สุดท้าทาย ที่ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการเอาตัวรอดและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด อาทิ
ฐานที่ 1 Shake & Survive เขย่าและเอาตัวรอด เผชิญหน้าแผ่นดินไหวจำลอง พร้อมทำพวงกุญแจแผนที่ปลอดภัยจากพลาสติกหด สนุกไปกับกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว สแกนจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย และรู้ทันทุกมุมอันตรายในบ้าน
ฐานที่ 2 Flood & Float ลอยให้ได้ รอดให้ทัน วางแผนรอดจากวิกฤตน้ำท่วม สวมบทฮีโร่ตะลุยบ่อบอลน้ำท่วมจำลอง ร่วมตามหาของที่จำเป็นและสังเกตภัยร้ายที่แฝงมากับน้ำ ฝึกรหัสลับนกหวีดเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เรียนรู้การเอาตัวรอดอย่างปลอดภัยในสถานการณ์จริง พร้อมประดิษฐ์พวงกุญแจนกหวีดกลับบ้าน
ฐานที่ 3 Venom & Venture ไขความลับ สัตว์มีพิษใกล้ตัว มาร่วมแกะรอยและทำความรู้จักกับเหล่าอสรพิษและสัตว์มีพิษรอบตัว พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือ และลุ้นรับของปริศนานานาสัตว์เป็นที่ระลึก
ฐานที่ 4 Search & Safe – หุ่นยนต์จิ๋ว ภารกิจกู้ภัย ภารกิจบังคับหุ่นยนต์คู่ใจฝ่าด่านค้นหากุญแจในที่เกิดเหตุ และช่วยตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงตัวน้อยออกมาอย่างปลอดภัย พร้อมพาน้องกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ฐานที่ 5 Pack & Prepare แพ็กไว้ให้พร้อมชวนทุกคนมาเปลี่ยนจาก ‘ผู้ประสบภัย’ เป็น ‘ผู้รอดชีวิต’ กระเป๋าใบเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ไม่ใช่แค่จัดกระเป๋า แต่นี่คือการคัดเลือกไอเทมที่จะทำให้คุณเป็น The Survivor พร้อมรับไฟฉายกลับบ้านเป็นที่ระลึก
ฐานที่ 6 Dust & Defense ฝุ่นจิ๋ว อย่าชิลสนุกและลุ้นไปกับภารกิจสุ่มพิกัดสุดท้าทาย ที่จะพาคุณเผชิญสถานการณ์ฝุ่นและมลพิษต่าง ๆ พร้อมเช็กค่า AQI แบบเรียลไทม์ เพื่อวางแผนป้องกันตัวเองและเพื่อนร่วมทางให้ปลอดภัย พร้อมชวนปลูกต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน
ฐานที่ 7 Flame & Flee ร้อนและควัน หนีให้ทัน ฝึกหนีควันไฟกับรถ Simulator ของจริงและภารกิจกู้ภัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบจัดเต็ม
นอกจากนี้ ภายในงานยังอัดแน่นด้วยบูธกิจกรรมจากหน่วยงานพันธมิตร ที่มาร่วมเสริมทัพความรู้และความสนุกอย่างหลากหลาย อาทิ iMAKE INNOVATION พบกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน, กรมอุตุนิยมวิทยา กับกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่จะพาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง JIA Trainer Center ที่มาพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
รายละเอียดค่าเข้าร่วมกิจกรรมงาน Science Square Festival ครั้งที่ 5 บัตรผ่านประตูเข้าร่วมงาน 20 บาท/คน พิเศษสมาชิก NSM Member Club เข้าร่วมฟรี ราคาฐานกิจกรรมละ 50 บาท/คน พิเศษแบบเหมาจ่าย 6 ฐานกิจกรรม ในราคา 250 บาท พร้อมรับ Passport ไปพิชิตภารกิจสะสม Stamp ครบเพื่อรับของที่ระลึก โดยงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา สำหรับผู้สนใจสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 4 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0- 2577 - 9970 FACEBOOK : NSM Science Square at The Street Ratchada