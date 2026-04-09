ซินโครตรอน - มทร.อีสาน พร้อมเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ Siam Physics Congress 2026 รวมนักฟิสิกส์นานาชาติ ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สมาคมฟิสิกส์ไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 21 หรือ Siam Physics Congress 2026 (SPC2026) ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิด “ผสานพลังฟิสิกส์ สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความยั่งยืน” (Empowering Physics for Creativity and Sustainability) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของฟิสิกส์ในการตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่ และผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีอนาคต และเป็นเวทีสร้างเครือข่ายให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคต


ดร.พินิจ กิจขุนทด ประธานคณะกรรมการจัดงาน (Organizing Committee) และหัวหน้าฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “งาน SPC2026 ในปีนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวมตัวเหล่านักฟิสิกส์ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ในหลากหลายสาขา อาทิ ฟิสิกส์พลังงานสูงและเครื่องเร่งอนุภาค เทคโนโลยีควอนตัม ดาราศาสตร์ ไปจนถึงฟิสิกส์วัสดุ พลังงานสะอาด และอื่นๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-Curve ของประเทศไทย”

ไฮไลท์ของงานประชุม SPC2026 มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นนำโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่จะมาอัปเดตเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ล่าสุด อาทิ การบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Yeukuang Hwu จาก Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Science ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีการสร้างภาพแผนที่การสื่อสารของสมองภายใต้โครงการ SYNAPSE ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกในการสร้างแผนที่สมองสามมิติเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจโรคทางสมองในอนาคต

อีกทั้งยังมีการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศักยภาพของเทคโนโลยีไทยและคนไทยด้วยดาราศาสตร์ การบรรยายเรื่องเทคโนโลยีกราฟีนเพื่อพัฒนาเซนเซอร์และการกักเก็บพลังงานยุคใหม่ และการบรรยายเกี่ยวกับวัสดุพลังงานสมัยใหม่ที่ช่วยให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต นอกจากนี้การประชุม SPC2026 ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้นำเสนอผลงานสู่สายตาสากลทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งานจริง


"งาน SPC2026 ไม่เพียงแต่เป็นเวทีวิชาการ แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคต" 

..... ดร.พินิจ กิจขุนทด ประธานคณะกรรมการจัดงาน SPC2026 กล่าวปิดท้าย










สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ >>>> https://spc2026.thaiphysoc.org/  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Siam Physics Congress 2026

