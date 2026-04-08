ไบโอเทค สวทช. เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน มจธ.บางขุนเทียน เสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพและโรงงานต้นแบบ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม และ ดร.วณิลดา รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ และคณะนักวิจัยไบโอเทค สวทช. เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities) และหารือความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
การเยี่ยมชมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมี และ โรงงานต้นแบบและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ นพรัตน์ รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน กล่าวต้อนรับ
ในการนี้ คณะผู้บริหารไบโอเทคได้เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับโรงงานต้นแบบ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ได้แก่:
- "โรงงานต้นแบบ PIP1 และโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคาร BRI" โครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาและทดสอบกระบวนการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม รองรับการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตจริง โดยมี ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช และ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ ให้การต้อนรับ
- "โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ" ศูนย์กลางการพัฒนาและผลิตชีววัตถุ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศโดยมี คุณคเชนทร์ แก้วศิริโกมล และ คุณละออง เกื้อหนองขุ่น ให้การต้อนรับ
- "ระบบ Agri PV และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย" นวัตกรรมบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการผลิตชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมี ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง และ ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ
การหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดความร่วมมือ ไบโอเทค - มจธ.บางขุนเทียน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาโรงงานต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการขยายผลผลงานวิจัยสู่ระดับอุตสาหกรรม และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว การเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของประเทศอย่างยั่งยืน