วว. จับมือภาคีเครือข่ายถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ เสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมหน่วยงานภาคเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช มาพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับชนิดเดิมให้มีศักยภาพ ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย และยกระดับคุณภาพไม้ดอกไม้ประดับให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2. สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปลูกเลี้ยง เช่น ภาชนะปลูก ระบบการให้น้ำและปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับภายในโรงเรือนเพาะชำ ลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิตเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมแปรปรวนที่มักเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น รองรับการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
และ 4. เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต การปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้มีความสำคัญในหลากหลายมิติ ได้แก่ การยกระดับรายได้และเศรษฐกิจฐานราก การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Addition) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการสร้างความยั่งยืนตามโมเดล BCG เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาและการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก วว. และพันธมิตร ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ ดังนี้
1.การปรับปรุงและสายพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ
3. การป้องกันแมลงศัตรูพืชและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก
4. พรรณไม้พื้นถิ่นที่สามารถนํามาต่อยอดเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
รวมทั้งกิจกรรมระดมสมอง “แนวทางการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย” เพื่อกำหนดทิศทางอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ