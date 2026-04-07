ภารกิจ Artemis 2 นำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี สำเร็จ!

หลังจากออกเดินทางจากโลกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2026 (ตามเวลาประเทศไทย) และเริ่มการเดินทางมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ด้วยยาน Orion ล่าสุด องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้เผยว่า ภารกิจ Artemis 2 ได้นำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งสำเร็จ ในวันที่ 7 เมษายน (ตามเวลาประเทศไทย) โดยเข้าใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดประมาณ 6,500 กิโลเมตร เหนือพื้นผิวดวงจันทร์ และอยู่ห่างจากโลกมากที่สุดประมาณ 406,778 กิโลเมตร เป็นการบินผ่านดวงจันทร์ในรอบ 53 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1972
การเดินทางของภารกิจ Artemis 2 ในครั้งนี้ ทำให้นักบินอวกาศทั้ง 4 คน ที่ได้เดินทางไปกับยาน Orion ได้แก่ นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) , นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) , นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) และ นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ได้กลายเป็นมนุษย์ที่เดินทางไกลโลกที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังเป็นภารกิจที่ได้จารึกไว้ว่า "มนุษย์ได้กลับไปเยือนดวงจันทร์ดาวบริวารถาวรเพียงหนึ่งเดียวของโลกอีกครั้งสำเร็จในปี 2026"
การโคจรเข้าใกล้ดวงจันทร์นักบินอวกาศได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศบนพื้นผิวดวงจันทร์ พร้อมกับศึกษาดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ และได้สัมผัสกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งเป็นภาพที่ไม่สามารถมองเห็นบนโลกได้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ยาน Orion จะใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก โดยมีกำหนดการเดินทางสู่พื้นผิวโลกในวันที่ 11 เมษายน 2026
แม้ภารกิจ Artemis 2 จะยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ แต่ภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเพื่อปูทางสู่การลงจอดจริงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 4 ในปี 2028
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (Journey to the Moon)
- NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast)