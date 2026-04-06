เมษายนชวนรู้จัก “คริสตียาน เฮยเคินส์” นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบดวงจันทร์ไททันและอธิบายโครงสร้างวงแหวนดาวเสาร์

ในแวดวงวิทยาศาสตร์ “คริสตียาน เฮยเคินส์” (Christiaan Huygens) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ จากผลงานการพบ “ดวงจันทร์ไททัน” ดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดในดาวเสาร์ และสามารถอธิบายโครงสร้างวงแหวนดาวเสาร์ ที่กาลิเลโอได้อธิบายไว้ก่อนหน้าว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะไม่กลมเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ซึ่งแท้จริงแล้วดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบ รวมถึงผลงานอื่นๆ อีกมากมาย
คริสตียานเกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1629 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เขามีบิดาเป็นนักการทูตและกวี จึงทำให้เขาได้รับการศึกษาอย่างดีตั้งแต่อายุยังน้อย เขาได้เข้ากฎหมายและคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Leiden และเรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Copenhagen ในเดนมาร์ก
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้ คริสตียานตัดสินใจว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามที่ใจต้องการ พร้อมกับมีการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์สำหรับใช้ดูดาวบนฟ้า โดยมี ฮันส์ ลิปเปอร์แฮย์ (Hans Lippershey) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงที่ใช้งานได้จริงคนแรก และ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galieo Gallei) นักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนากล้องโทรทรรศน์และค้นพบดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดี เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจจนสามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์ที่สามารถเห็นรายละเอียดของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกได้ชัดเจน
ด้วยประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์ที่คริสตียานได้ประดิษฐ์ขึ้น เขาได้ค้นพบดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ ดวงจันทร์บริวารขนาดใหญ่ของดาวเสาร์ ในปี ค.ศ. 1659 เขายังค้นพบแหวนของดาวเสาร์จนสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้จึงมีลักษณะไม่กลมเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ เนื่องจากก่อนหน้านี้กาลิเลโอได้อธิบายว่า ดาวเคราะห์ดวงนี้มีรูปร่างไม่เหมือนเดิมตามวันเวลาที่สังเกต เช่น บางครั้งมีดาวขนาดเล็กสองดวงโคจรอยู่ข้างๆ เสมือนว่า มี "หู" แต่ในบางวันหูทั้งสองข้างก็หายไป ทำให้ดาวเสาร์เป็นดาวที่มีลักษณะแปลกประหลาดในยุคนั้น แต่แท้จริงแล้วดาวเคราะห์ดวงนี้มีวงแหวนล้อมรอบอยู่ และระหว่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ระนาบของวงแหวนก็จะเอียงทำมุมต่างๆ เมื่อมองจากโลกภาพของดาวเสาร์จึงเปลี่ยนแปลงเสมอ
นอกจากการค้นพบด้านดาราศาสตร์ คริสตียานยังได้ประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้มและเป็นผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีคลื่นของ Huygens จากผลงานที่มีชื่อเสียงมากมายของเขา ทำให้เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนเกิดของเขา เหล่านักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการรำลึกถึงหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลที่ได้ฝากผลงานที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
- scimath.org (คลังความรู้ SciMath)
- nsm.or.th (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.)