(VDO Clip) SignTh AI ต้นแบบแอปพลิเคชัน AI เปลี่ยนคำพูดเป็นภาษามือแบบ Real-time ช่วยคนหูหนวกเข้าใจได้อย่างอิสระ จากฝีมือนักวิจัยไทย!

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้พิการทางการได้ยิน หรือ “คนหูหนวก” มักมีข้อจำกัดและอุปสรรคในการสื่อสารกับคนปกติทั่วไปในการสื่อสารความหมายและความต้องการต่างๆ และผู้ที่ทำหน้าที่ล่ามภาษาก็มีอย่างจำกัด ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกสบาย มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ยาก
ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.อนันต์ลดา โชติมงคล จึงได้พัฒนา SignTh AI แอปพลิเคชันที่ AI ช่วยเปลี่ยนคำพูดเป็นภาษามือได้อย่างรวดเร็วแบบ Real-time เพื่อช่วยให้คนพิการทางการได้ยิน หรือมีปัญหาทางการได้ยิน เช่น คนหูตึง สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มาในรูปของข้อความเสียงพูดได้ทุกประเภท และช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานและสื่อต่างๆ นำระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
“อิสระในการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยิน คือการสามารถสื่อสารและเช้าใจความหมายได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสุข เนื่องจากไม่ต้องรบกวนผู้แปลภาษาตลอดเวลา หรือให้ผู้อื่นพูดแทนว่าต้องการอะไร ผู้พิการสามารถเข้าใจทุกคำพูดที่สื่อสาร ทั้งความหมายแท้จริง ความต้องการ อารมณ์การตอบสนอง ณ เวลานั้น”