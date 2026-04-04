วช. ผนึกกำลังพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนมาตรฐานยูเนสโก

วช. ผนึกกำลังจังหวัดสตูลและพันธมิตร ลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ เดินหน้าพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืนเต็มรูปแบบตามมาตรฐานยูเนสโก เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดสตูล กรมทรัพยากรธรณี และสำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล และจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้รับมอบหมายให้ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2565 โดยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ “สตูลจีโอพาร์ค” หรืออุทยานธรณีโลกสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และชุมชนในระยะยาว
นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล โดยเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันยกระดับพื้นที่สู่การยอมรับในระดับสากล ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างการบริหารจัดการและการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้เข้มแข็ง เป็นระบบ และรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ
นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน UNESCO Global Geoparks พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางธรณี การเรียนรู้ การท่องเที่ยว และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยกำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และดำเนินงานร่วมกันในระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้พัฒนาอุทยานธรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสำรวจแหล่งธรณี การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงธรณี จนได้รับการประกาศรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกในปี 2561 การประเมินตามมาตรฐานสากลของ UNESCO ล่าสุดสะท้อนทั้งจุดแข็งและประเด็นที่ต้องพัฒนา จึงนำไปสู่ความร่วมมือของจังหวัดสตูล วช. กรมทรัพยากรธรณี และสำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ บูรณาการงานวิจัย และพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้เข้มแข็งและยั่งยืนในระดับนานาชาติ
ภายในงาน มีการเสวนา เรื่อง “อุทยานธรณีสตูล: สถานะปัจจุบัน ความท้าทาย และก้าวต่อไปสู่มาตรฐาน UNESCO” โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการกองระบบบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นายรัฐ จิตต์รัตนะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล และดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อุทยานธรณีโลกสตูล
ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักทั้งในระดับนโยบาย วิชาการ และพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูลให้คงมาตรฐานระดับสากลและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน