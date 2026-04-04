วช. ชูผลงานวิจัยน้ำมั่นคง แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในสงขลา-พัทลุง สร้างเศรษฐกิจ

วช. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้งในสงขลาและพัทลุง ชูผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงผลงานและก้าวต่อไป “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง ตอนที่ 3 จังหวัดสงขลา - พัทลุง Thailand Water Security Forum 2026 Episode 3: Songkhla – Phatthalung ” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงาน (Program Director :PD) “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัดคณะผู้บริหาร วช. นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การขับเคลื่อน “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง” ในพื้นที่สงขลา–พัทลุง ภายใต้เวที Thailand Water Security Forum 2026 โดยต่อยอดจากพื้นที่นำร่องสู่การใช้ “งานวิจัยและนวัตกรรม” แก้ปัญหาจริงในพื้นที่ โดยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากวช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตั้งเป้าภายใน 2 ปี ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ครอบคลุม 100 ตำบล ช่วยเหลือกว่า 120,000 ครัวเรือน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งผลดำเนินงานสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา-พัทลุง ได้แก่
•ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านเกษตรมูลค่าสูง
•ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำ ลดเสี่ยงน้ำท่วม–แล้ง
•พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและบำบัดน้ำแบบ Zero Waste
•ลดความเสียหายจากภัยพิบัติและเสริมความเข้มแข็งชุมชน
•จัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่อย่างยั่งยืน
โดยภาพรวม โครงการสามารถแก้ปัญหาน้ำควบคู่กับการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต พร้อมวางรากฐานสู่การขยายผลทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เวทีมุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง ตอนที่ 3 จังหวัดสงขลา - พัทลุง เป็นความร่วมมือสำคัญของหน่วยงานวิจัย ภาครัฐ และท้องถิ่น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความสำคัญทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศ แต่เผชิญปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเค็มรุก เนื่องจากลักษณะน้ำ 3 ระบบ (น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม) และการระบายน้ำที่ซับซ้อน ซึ่งการนำนวัตกรรมและงานวิจัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติ เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาการจัดการน้ำของภาคใต้ และสามารถต่อยอดสู่พื้นที่อื่นของประเทศได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง ตอนที่ 3 จังหวัดสงขลา –พัทลุง: พลังความร่วมมือท้องถิ่นสู่การจัดการน้ำมั่นคง โดย ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ด้านน้ำมั่นคง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล ประเด็นน้ำท่วมเมือง: ถอดบทเรียนสมุดปกขาวหาดใหญ่ 2025 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ ประเด็นการจัดการน้ำ: แผนงานน้ำจังหวัด น้ำตำบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แก้วทอง ประเด็นการทำนายน้ำเค็ม: เพื่อเตือนภัย ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา ประเด็นส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้: การส่งเสริมการปลูกไม้ดอก
และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร กรรมการบริหาร บริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแมเนจเมนท์ จำกัด นายกิตติศักดิ์ หนูคง นายช่างชำนาญงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ นางสาวพิบูลย์ผล สุขวรรณโณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
และผู้นำการเสวนา ได้แก่ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด” รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงาน (Program Director :PD) “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ พร้อมบูรณาการแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบน้ำที่มั่นคง ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การแถลงผลงานและก้าวต่อไป “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง ตอนที่ 3 จังหวัดสงขลา - พัทลุง นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักวิจัย และภาคีเครือข่าย ในการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยไทยที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางรากฐานสู่การขยายผลในระดับประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน