วช. ชูผลวิจัยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และจัดการน้ำมั่นคงในเชียงราย พะเยา

วช. โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พลิกฟื้นเชียงราย-พะเยา สู้ฝุ่น PM 2.5 และจัดการน้ำมั่นคง สร้างต้นแบบพื้นที่อากาศสะอาด ไม่ท่วมไม่แล้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแถลงผลงานและก้าวต่อไป “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทย เพื่ออากาศสะอาดและน้ำมั่นคง จังหวัดเชียงรายและพะเยา“ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธาน PC, ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว คณะกรรมการ PE, ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ และ ดร.ชวลิต จันทรรัตน์ คณะกรรมการ PC ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร วช. ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ และคณะนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ขับเคลื่อน “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่ออากาศสะอาด น้ำมั่นคง” ผ่านการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดเชียงรายและพะเยาเป็นพื้นที่นำร่องสำคัญที่สะท้อนความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา วช. ได้สนับสนุนงานวิจัยหลากหลายด้าน ตั้งแต่ด้านการพัฒนานวัตกรรมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้านการลดการเผาในภาคเกษตร ด้านการจัดการไฟป่า จนถึงด้านความร่วมมือข้ามพรมแดน ขณะเดียวกัน ได้ผลักดันการบริหารจัดการน้ำอย่างมั่นคง ภายใต้แนวคิด “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำอย่างมั่นคงและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ และในระยะต่อไป วช. จะมุ่งขยายผลนวัตกรรมไปยังพื้นที่อื่น พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการอากาศและน้ำอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การมีอากาศสะอาด น้ำมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงรายและพะเยามีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ยังคงเผชิญความท้าทายจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อมา เป็นกิจกรรมเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่ออากาศสะอาด จังหวัดเชียงราย – พะเยา : การบูรณาการความร่วมมือสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหา PM2.5” โดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ กล่าวถึงประเด็นการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร, ศ.ปฏิบัติ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล กล่าวในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ: ห้องลดฝุ่นกับกลุ่มเปราะบาง, รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ประเด็นภาพรวมและการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วย ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า, ดร.นณธภัทร ธีระวรรธนะสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นายชลกฤษ ฟองสายชล บริษัท สยาม คอฟฟี่ เทรด จำกัด และดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา คณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. และการเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง จังหวัดเชียงราย – พะเยา : พลังความร่วมมือท้องถิ่นสู่การจัดการน้ำมั่นคง“ โดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ในประเด็นน้ำท่วมเมือง: เตือนเร็ว หนีทัน ป้องกันภัยในเขตเมือง, ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ในประเด็นน้ำประปา: มาตรฐานน้ำประปา แก้ปัญหาสารหนู, ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ ในประเด็นน้ำตำบล: การจัดการน้ำชุมชนตำบลพึ่งตนเอง พร้อมด้วย ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ นายอนันต์ เพ็ชร์หนู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, นายประพัฒน์ สีธิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, นายไพรัช มหาวงศนันท์ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงาน “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด”
นอกจากนี้ วช. ได้มอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา PM2.5 และการบริหารจัดการน้ำมั่นคง โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ โดยมุ่งให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลสู่การพัฒนาเพื่อสร้างอากาศสะอาด น้ำมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน