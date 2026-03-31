วช. นำวิจัยและนวัตกรรม รับมือวิกฤติพลังงาน หนุน “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” สู่ความมั่นคงในหลากหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงข่าวรับมือวิกฤติพลังงานด้วยวิจัยและนวัตกรรม “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติพลังงานที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม วช.ให้ความสำคัญกับการใช้ “งานวิจัยและนวัตกรรม” เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์เชิงพื้นที่
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ วช. ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพลังงานของประเทศโดยเฉพาะพลังงานชุมชนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานชีวมวล การทดแทนดีเซล และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ภายในงาน มีการเสวนาเรื่อง “พลังงานชุมชน ก๊าซชีวมวลกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน” พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
- นวัตกรรม “ชุดผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ” โดย นางพัทธนันท์ นาถพินิจ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- นวัตกรรม “ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตภัณฑ์การเกษตร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทวี ผดากาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นวัตกรรม “ต้นแบบระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพสำหรับเป็นพลังงานทดแทน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- นวัตกรรม “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในการจัดการขยะ” โดย นายโกศล แสงทอง จากศูนย์วิจัยชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ จังหวัดเพชรบุรี
การเสวนาเรื่อง “พลังงานชุมชน ทดแทนดีเซลด้วยนวัตกรรม” โดยนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่
- นวัตกรรม “เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว” โดย นางชนากานต์ เพิ่มฉลาด จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- นวัตกรรม “เครื่องต้นแบบไพโรไลซิสสำหรับผลิตพลังงานทางเลือกทดแทนดีเซล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และการเสวนาเรื่อง “พลังงานแสงอาทิตย์ สู่ความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคต” ได้แก่
- “นวัตกรรมเครื่องสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- นวัตกรรม “ระบบส่งน้ำและสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- นวัตกรรมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดย นางอารยา นุ่มนิ่ม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- นวัตกรรม “ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์” โดย ดร.สุชัจจ์ ศรีแก้ว จากสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของวช. ในการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนและประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

































วช. นำวิจัยและนวัตกรรม รับมือวิกฤติพลังงาน หนุน “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” สู่ความมั่นคงในหลากหลายพื้นที่
วช. นำวิจัยและนวัตกรรม รับมือวิกฤติพลังงาน หนุน “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” สู่ความมั่นคงในหลากหลายพื้นที่
วช. นำวิจัยและนวัตกรรม รับมือวิกฤติพลังงาน หนุน “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” สู่ความมั่นคงในหลากหลายพื้นที่
วช. นำวิจัยและนวัตกรรม รับมือวิกฤติพลังงาน หนุน “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” สู่ความมั่นคงในหลากหลายพื้นที่
วช. นำวิจัยและนวัตกรรม รับมือวิกฤติพลังงาน หนุน “พลังงานชุมชน พลังงานทางเลือก” สู่ความมั่นคงในหลากหลายพื้นที่
