ชาวภูเก็ต-นักท่องเที่ยวต่างชาติ ปลื้ม ชมวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้าบรรเลง พร้อมวงปล่อยแก่ในคอนเสิร์ต“จังซีลอนนครนานาชาติ“ ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ประสบความสำเร็จมาก เปรยอยากให้มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข-วช. จัดอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เปิดเผยว่า การจัดแสดง “จังซีลอนนครนานาชาติ ความเป็นนานาชาติที่ภูเก็ตอยู่ในเสียงดนตรี“ ภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านดนตรีสร้างคนดนตรีและวัฒนธรรมดนตรีให้เป็นวัฒนธรรมนานาชาติ เมื่อค่ำวันที่ 26 มีนาคม ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) จังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เพราะนอกจากจะมีผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตมาร่วมฟังดนตรีครั้งนี้แล้ว ยังมีบุคคลสำคัญ เศรษฐี และคนรักดนตรีชาวภูเก็ต รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติมาชมด้วย
“ผมเองได้มาก่อกวนทางปัญญา ก่อกวนทางวิชาการ ก่อกวนทางจินตนาการ และก่อกวนทางจิตวิญญาณเสร็จสิ้นแล้ว ในอนาคตผมอยากให้ภูเก็ตมีโรงละคร หอประชุมขนาดใหญ่ หรือที่จัดแสดงศิลปะ เพื่อรองรับการแสดงต่างๆในระดับโลก เพราะภูเก็ตเป็นเมืองของโลก ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย ดังนั้นต้องทำอะไรที่ขายรสนิยมระดับโลก เนื่องจากภูเก็ตมีประวัติศาสตร์มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งเมื่อ500 กว่าปีก่อน ขาวโปรตุเกสและพวกยุโรปหลายชาตินำทำนองเพลงเข้ามา และแตกลูกแตกหลานมากมาย ไม่ใช่มุ่งขายชายหาดน้ำทะเลสวย โรงแรมชั้นหนึ่ง หรืออาหารอร่อยแค่นั้น ส่วนการเรียกร้องให้วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้ามาจัดแสดงอีกนั้น เป็นเรื่องของชาวภูเก็ตที่จะต้องดำเนินการกันเองต่อไป”รศ.ดร.สุกรี กล่าว
ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวอีกว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้มีสมาชิกวงปล่อยแก่ภูเก็ตมาร่วมร้องเพลงประสานเสียง 80 กว่าคน ซึ่งวงนี้ตั้งมาเมื่อปี 2566 ตอนนี้มีสมาชิกกว่า 200 คน เป็นวงมิ่งขวัญของชาวภูเก็ต เพราะสามารถทำกิจกรรมแล้วนำเงินไปช่วยเหลือคนในภูเก็ต อีกทั้งสมาชิกยังได้สร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยด้วยกัน และนอกจากสมาชิกจะมีความสุขจากการร้องเพลงแล้ว ยังมีสุขภาพดีด้วย บางคนหายเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อได้มาร้องเพลง คนสูงอายุเหล่านี้ไม่ต้องการอะไร ขอแค่ได้รับเสียงปรบมือ-ช่อดอกไม้ และให้ลูกหลานเห็นคุณค่า
ในพิธีเปิดการแสดง “จังซีลอนนครนานาชาติ ความเป็นนานาชาติที่ภูเก็ตอยู่ในเสียงดนตรี“ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการวช. กล่าวตอนหนึ่งว่า มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้รับทุนวิจัยเพื่อศึกษาในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชาติจากวช. และได้นำผลงานออกมาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ซึ่งมูลนิธิมีส่วนสำคัญในการขยายการเข้าถึงงานดนตรีสู่พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม พร้อมยกระดับบทเพลงท้องถิ่นสู่สากล และร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางดนตรีอันทรงคุณค่าที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
“ต้องขอขอบคุณมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ที่นำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้ามาบรรเลงให้ชาวภูเก็ตได้ฟังกัน ซึ่งเสียงเพลงและดนตรีของภูเก็ตนั้น มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงของชาวเล ชาวเกาะ รองเง็ง เร็กเก้ รวมถึงบทเพลงนานาชาติต้นตอของเพลงจังซีลอน ทั้งเพลงโปรตุเกส เพลงยุโรป เพลงจีน เพลงแขก เสียงเพลงเหล่านี้เป็นสิ่งวิเศษที่สามารถร้อยจิตใจให้ทุกคนในภูเก็ตมีความรักและผูกพันต่อกัน นับเป็นมรดกที่สำคัญของสังคม ซึ่งถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน“ ดร.วิภารัตน์ กล่าว
นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณรศ.ดร.สุกรี เจริญสุข และทางวช.ที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน นับเป็นครั้งแรกของภูเก็ตที่นำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้ามาบรรเลง โดยมีวงปล่อยแก่ภูเก็ตมาร่วมร้องเพลงประสานเสียงอย่างไพเราะ เป็นคอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จมาก ตนได้เดินไปรอบๆเวที เห็นนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุมาชมคอนเสิร์ต จึงอยากให้จัดแบบนี้อีก ส่วนข้อเสนอของรศ.ดร.สุกรี ที่อยากให้จังหวัดภูเก็ตมีหอประชุมใหญ่หรือที่แสดงศิลปะ เพื่อรองรับการแสดงระดับโลกนั้น ทางอบจ.มีแผนจะนำพื้นที่เก่าของเรือนจำภูเก็ตจำนวน 33 ไร่ มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านดนตรี-กีฬา เพราะมีอาคารอยู่แล้ว สามารถจัดแสดงได้ทั้งในและนอกอาคาร
นายนิวัติ เอ่งฉ้วน เลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุุณมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ที่นำวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าชั้นนำของประเทศมาแสดง ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นนานาชาติของจังหวัดภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีได้อย่างโดดเด่น มีชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวไทยมาชมการแสดงครั้งนี้อย่างล้นหลาม จึงอยากให้จัดงานแบบนี้อีก รวมถึงการขับร้องประสานเสียงของวงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ต
ด้านนางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ ผู้จัดการวงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการแสดงคอนเสิร์ต“จังซีลอนนครนานาชาติฯ“ มีสมาชิกมาร่วมร้องเพลง83 คน จากจำนวนทั้งหมด200 กว่าคน ช่วงที่ผ่านมาวงปล่อยแก่ฯนำรายได้จากการร้องเพลงร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบ้านพักคนชราจังหวัดภูเก็ต
“สมาชิกวงปล่อยแก่ฯทุกคนมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลง และนอกจากตัวเองจะมีความสุขแล้ว ยังสามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ด้วย ที่สำคัญบางคนหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อได้มาร้องเพลง หลังจากนี้พวกเราจะทำกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่กับการร้องเพลง
อย่างเช่นการทำอาหารพื้นเมือง การทำงานศิลปะเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และใช้ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยต่อไปตามแต่โอกาสจะอำนวย“นางถาวร กล่าว
ด้านนางสาวจาแคททารีน่า สตราโฮว่า ชาวต่างชาติที่มาร่วมชมคอนเสิร์ต กล่าวว่า ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแบบนี้มานานมาก นับเป็นประสบการณ์ที่สวยงามจริงๆ เพราะบทเพลงที่แสดงมีความหลากหลายของสไตล์ดนตรีมาก ทั้งการจัดการแสดง คณะประสานเสียง นักร้อง และวงออร์เคสตร้า ทุกอย่างถูกจัดเตรียมมาอย่างสวยงาม รวมถึงระบบแสงและเสียง เป็นค่ำคืนที่วิเศษมากจริงๆ มองว่าเป็นเรื่องดีมากหากมีการจัดคอนเสิร์ตแบบนี้ในภูเก็ตให้มากขึ้น เพื่อให้คนในโซนภาคใต้ได้มาชมกัน