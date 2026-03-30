วว. จับมือ เวทโปรดักส์ฯ ร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์/สารเสริมสุขภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถปศุสัตว์ไทยในเวทีโลก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ อาหารสัตว์ และสารเสริมสุขภาพสัตว์ โดยใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ ของทั้งสองฝ่ายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ
ดร.พงศธร ประภักรางกูล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. และ นายสัตวแพทย์ศกล โภคัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวทโปรดักส์ กรุ๊ปฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม วว. พร้อมสนับสนุนทรัพยากร ทั้งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ เพื่อให้งานวิจัยของทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และร่วมกันพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวทโปรดักส์ กรุ๊ปฯ กล่าวแสดงความตั้งใจในความร่วมมือครั้งนี้ว่า เวทโปรดักส์ กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ วว. ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์และสารเสริมสุขภาพสัตว์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยในเวทีโลก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร