ไบโอเทค ชวนเจาะลึกความก้าวหน้าการเลี้ยงสุกรไทย ในสัมมนา "นวัตกรรมสู้ภัย ASF: ทางรอดใหม่ของฟาร์มสุกร” งาน NAC 2026

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมเจาะลึกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยในการสัมมนา "เจาะลึกนวัตกรรมสู้ภัย ASF: จากไวรัสกลายพันธุ์สู่วัคซีนต้นแบบและทางรอดใหม่ของฟาร์มสุกร" ภายใต้การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ประจำปี 2569 (NA C2026) ณ ห้องประชุม CC-403 อาคาร 14 (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ 28 เม.ย. 2569 | เวลา 13:00 - 16:00 น.
ร่วมเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ด้วยข้อมูลเชิงลึก
- Deep Analysis : วิเคราะห์อุบัติการณ์ของเชื้อ ASF สายพันธุ์ลูกผสม (Recombinant strains) ที่กำลังแพร่ระบาดในอาเซียน ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์การเฝ้าระวังที่แม่นยำกว่าเดิม
- Vaccine Breakthrough : อัปเดตการพัฒนา Recombinant Vaccine และผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live-attenuated) ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อวางรากฐานสู่การใช้งานจริงในภาคสนาม
- Next-Gen Biopharmaceuticals : นำเสนอทางเลือกใหม่ในการเสริมภูมิคุ้มกันด้วย Recombinant Porcine Interferon-alpha 1 และการค้นหายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง
การสัมมนานี้ไม่ใช่เพียงการนำเสนอผลงานวิจัย แต่คือการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องเศรษฐกิจมหภาค และสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม