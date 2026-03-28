NASA เผยภาพดาวเสาร์ชุดใหม่ จากสองกล้องโทรทรรศน์อวกาศชื่อดัง เจมส์ เวบบ์ และฮับเบิล รายละเอียดคมชัดที่สุดเท่าที่เคยมีมา

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผย ภาพดาวเสาร์ชุดใหม่ จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ (James Webb Space Telescope - JWST) และ กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope - HST) ด้วยการสังเกตการณ์ในความยาวคลื่นแสงที่แตกต่างกันและสามารถนำข้อมูลมาเสริมกัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์ได้ละเอียดและซับซ้อนยิ่งขึ้น ภาพเหล่านี้ได้ถ่ายไว้เมื่อปี 2024
แม้ว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล จะมีระบบการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน โดยกล้องเจมส์ เวบบ์ถูกออกแบบให้ถ่ายภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรด และกล้องฮับเบิลถูกออกแบบให้ถ่ายภาพในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต ช่วงคลื่นที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ แต่ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถส่งเสริมกันของกล้องโทรทรรศน์อวกาศทั้งสอง จึงทำให้การถ่ายภาพดาวเสาร์ในครั้งนี้มีรายละเอียดคมชัดที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ภาพดาวเสาร์จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศทั้งสองได้เผยให้เห็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 6 ของระบบสุริยะที่มีวงแหวนสวยงามในมุมมองที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่ง ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ยักษ์ดวงนี้
กล้องทั้งสองได้ตรวจจับแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากเมฆและหมอกที่เป็นแถบของดาวเสาร์ โดยกล้องฮับเบิลเผยให้เห็นความแปรผันของสีที่ละเอียดอ่อนทั่วทั้งดาวเคราะห์ ส่วนภาพจากกล้องเจมส์ เวบบ์ ได้เผยมุมมองในแบบคลื่นอินฟราเรดที่สามารถตรวจจับเมฆและสารเคมีในระดับความลึกที่แตกต่างกันมากมายในชั้นบรรยากาศ ตั้งแต่เมฆลึกไปจนถึงชั้นบรรยากาศเบาบางด้านบนชั้นบรรยากาศของดาว และภาพของกล้องเจมส์ เวบบ์ ยังเน้นให้เห็นกระแสลมกรดและพายุหลายลูกที่กระจายอยู่ทั่วดาวเสาร์ และสามารถเห็นสีเทาอมเขียวอย่างชัดเจนของขั้วดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน
ในภาพช่วงคลื่นอินฟราเรดของกล้องเจมส์ เวบบ์ ยังสามารถเห็นวงแหวนด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์ โดยภาพวงแหวนนั้นดูสว่างมากเพราะประกอบด้วยน้ำแข็งที่มีการสะท้อนแสงได้สูง ซึ่งในภาพของกล้องฮับเบิลจะเห็นได้น้อยกว่า จึงทำให้เห็นเงาอยู่ด้านล่างบนดาวเคราะห์
ภาพดาวเสาร์จากสองกล้องโทรทรรศน์อวกาศชื่อดัง เจมส์ เวบบ์ และฮับเบิล จึงเป็นอีกหนึ่งภาพถ่ายวัตถุอวกาศที่ช่วยไขปริศนาดาวเคราะห์ดวงนี้ รวมถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะของเรา
สำหรับ "ดาวเสาร์" นั้น เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 6 ในระบบสุริยะ มีวงโคจรและมีขนาดรองจากจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจนได้รับฉายา “ราชาแห่งวงแหวน” อีกด้วย
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
- www.nasa.gov (NASA Webb, Hubble Share Most Comprehensive View of Saturn to Date)