(VDO) ถอดแบบ “เปลือกหอยแมลงภู่” เป็นกังหันแนวตั้งรับลมทุกทิศทาง เปลี่ยนลมเป็นไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์น่าสนใจในยุคพลังงานทางเลือก

พลังงานไฟฟ้าจากลม เป็นอีกหนึ่ง พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม (น้ำมัน, ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ) เป็นพลังงานสะอาดที่หมุนเวียนได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมีศักยภาพในการใช้งานอย่างยั่งยืน
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อผลิตพพลังงานไฟฟ้าจากลม เช่น งานวิจัยกังหันลมหอยแมลงภู่ผลิตไฟฟ้า (The Mussel turbines) ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ดำเนินงานวิจัย โดยถอดแบบจากเปลือกหอยหอยแมลงภู่ มาพัฒนาเป็นกังหันลมแนวตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการนำอัตลักษณ์ชุมชนบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ที่มีวิถีชีวิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่ มาต่อยอดให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามสามารถใช้งานได้จริ และโครงการวิจัยได้มีการถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์กังหันให้กับคนในชุมชน โดยเน้นนำวัสดุที่สามารถหาได้ในชุมชนเพื่อลดต้นทุนในการประดิษฐ์และการซ่อมบำรุง
งานวิจัยกังหันลมหอยแมลงภู่ผลิตไฟฟ้า จึงเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องพลังงานทางเลือก เนื่องจากการผลิตใช้ต้นทุนน้อย สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องจากลมธรรมชาติและไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับชุนชน และยังตอบโจทย์ในยุคที่ผู้คนให้ความสนใจพลังงานทางเลือกเพื่อมาทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมัน