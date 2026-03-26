NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยความคืบหน้าโครงการอาร์ทิมิส (Artemis) ภารกิจการสำรวจดวงจันทร์ เมื่อวันนี้ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับแผนใหม่ด้วยการเลิกการพัฒนาสถานีอวกาศลูนาร์เกตเวย์ (Lunar Gateway) ที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อให้ภารกิจการนำมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี สำเร็จให้เร็วที่สุด


จาเร็ด ไอแซคแมน (Jared Isaacman) ผู้อำนวยการ NASA ได้เผยข้อมูลการปรับแผนงานใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ของนาซา ว่าจะหยุดการพัฒนาสถานีอวกาศ Lunar Gateway ในวงโคจรรอบดวงจันทร์ เปลี่ยนไปมุ่งเน้นแผนการพัฒนาสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์แทน พร้อมกับแผนการเตรียมนำชิ้นส่วนของสถานีดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างฐานปฏิบัติการบนพื้นผิวดวงจันทร์

ก่อนหน้านี้ ทางนาซาได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ จากเดิมจะเกิดขึ้นในภารกิจอาร์เทมิส 3 ได้เปลี่ยนเป็นภารกิจอาร์เทมิส 4 แทน และจะมีการลงจอดจริงบนดวงจันทร์ในช่วงปี 2028


ตามแผนเดิมโครงการสถานีอวกาศลูนาร์เกตเวย์ถูกออกแบบมาให้เป็นสถานีอวกาศขนาดเล็กที่มีวงโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โมดูลที่อยู่อาศัยระยะสั้นสำหรับนักบินอวกาศ พื้นที่สำหรับยานสำรวจและหุ่นยนต์ในภารกิจอาร์ทิมิส (Artemis)


หลังจากมีการเปลี่ยนแผน นาซาได้ทุ่มงบประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6 แสนล้านบาท เพื่อการสำรวจดวงจันทร์ระยะยาว และจะมีการนำชิ้นส่วนของสถานีดังกล่าวที่ได้พัฒนาไว้ก่อนหน้านี้ มาปรับและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์แทน เพื่อทำตามเป้าหมายใหม่ของการตั้งถิ่นฐานบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยถาวร แทนที่แผนเดิมที่จะมีการบินลงสำรวจดวงจันทร์เป็นเป็นครั้งๆ เพื่อให้ภารกิจการนำมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี สำเร็จให้เร็วที่สุด หลังจากภารกิจอพอลโล 17 ( Apollo 17) ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 และเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านอวกาศของสหรัฐฯ ในยุคการแข่งขันด้านอวกาศของประเทศมหาอำนาจ


ข้อมูล - รูปอ้างอิง
- nasa.gov (NASA Unveils Initiatives to Achieve America’s National Space Policy)

NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน
NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน
NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน
NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน
NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน