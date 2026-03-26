NASA เผยทิศทางใหม่การสำรวจดวงจันทร์ ปรับแผนใหม่ยกเลิก Lunar Gateway เน้นแผนสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์แทน

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยความคืบหน้าโครงการอาร์ทิมิส (Artemis) ภารกิจการสำรวจดวงจันทร์ เมื่อวันนี้ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับแผนใหม่ด้วยการเลิกการพัฒนาสถานีอวกาศลูนาร์เกตเวย์ (Lunar Gateway) ที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์ เพื่อให้ภารกิจการนำมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี สำเร็จให้เร็วที่สุด
จาเร็ด ไอแซคแมน (Jared Isaacman) ผู้อำนวยการ NASA ได้เผยข้อมูลการปรับแผนงานใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ของนาซา ว่าจะหยุดการพัฒนาสถานีอวกาศ Lunar Gateway ในวงโคจรรอบดวงจันทร์ เปลี่ยนไปมุ่งเน้นแผนการพัฒนาสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์แทน พร้อมกับแผนการเตรียมนำชิ้นส่วนของสถานีดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างฐานปฏิบัติการบนพื้นผิวดวงจันทร์
ก่อนหน้านี้ ทางนาซาได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการส่งมนุษย์ไปเหยียบบนดวงจันทร์ จากเดิมจะเกิดขึ้นในภารกิจอาร์เทมิส 3 ได้เปลี่ยนเป็นภารกิจอาร์เทมิส 4 แทน และจะมีการลงจอดจริงบนดวงจันทร์ในช่วงปี 2028
ตามแผนเดิมโครงการสถานีอวกาศลูนาร์เกตเวย์ถูกออกแบบมาให้เป็นสถานีอวกาศขนาดเล็กที่มีวงโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โมดูลที่อยู่อาศัยระยะสั้นสำหรับนักบินอวกาศ พื้นที่สำหรับยานสำรวจและหุ่นยนต์ในภารกิจอาร์ทิมิส (Artemis)
หลังจากมีการเปลี่ยนแผน นาซาได้ทุ่มงบประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6 แสนล้านบาท เพื่อการสำรวจดวงจันทร์ระยะยาว และจะมีการนำชิ้นส่วนของสถานีดังกล่าวที่ได้พัฒนาไว้ก่อนหน้านี้ มาปรับและสนับสนุนภารกิจการพัฒนาสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์แทน เพื่อทำตามเป้าหมายใหม่ของการตั้งถิ่นฐานบนพื้นผิวดวงจันทร์โดยถาวร แทนที่แผนเดิมที่จะมีการบินลงสำรวจดวงจันทร์เป็นเป็นครั้งๆ เพื่อให้ภารกิจการนำมนุษย์กลับไปเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี สำเร็จให้เร็วที่สุด หลังจากภารกิจอพอลโล 17 ( Apollo 17) ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 และเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านอวกาศของสหรัฐฯ ในยุคการแข่งขันด้านอวกาศของประเทศมหาอำนาจ
- nasa.gov (NASA Unveils Initiatives to Achieve America’s National Space Policy)