นักบินอวกาศนาซาทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทย บนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น JAXA บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ นำเยาวชนไทยทั้ง 6 คน (2 ทีม/ทีมละ 3 คน) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Asian Try Zero - G 2025 ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังแนวคิดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำได้รับคัดเลือกขึ้นไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
เยาวชนไทยทั้ง 6 คน และตัวแทนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวม 9 ชาติ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไทย ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนักบินอวกาศจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ทำการทดลองของแต่ละทีมอย่างใกล้ชิด ผ่านห้องปฏิบัติการศูนย์อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) ของ JAXA
สำหรับแนวคิดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำของเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
- การทดลองเรื่อง "Studying the behavior of Simple Harmonic Motion in the spring and rope in microgravity conditions" (การศึกษาการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของสปริงและเชือกในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ) นำเสนอโดย นายธนกฤต โพธิปักขิย์ นายยศพนธ์ สุขสว่าง และ นายกฤติน เกตานนท์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
- การทดลองเรื่อง "Dynamics of liquid bridge in microgravity" (การศึกษาพฤติกรรมของสะพานของเหลวภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ") นำเสนอโดย นายพิพัฒน์พล สิริโพธิกุล นายชนกันต์ เฉยสะอาด และ นายณัฐดนัย พึ่งแสงจันทร์ นิสิตระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้บรรยากาศการรับชมการถ่ายทอดสดการทดลองภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน โดยเยาวชนไทยได้มีโอกาสพูดคุยและนำเสนอแนวคิดการทดลองร่วมกับนักบินอวกาศนาซา ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าและหาได้ยาก ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อยอดเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต