วช. จัดโดรนแปรอักษรโปรโมทท่องเที่ยวบึงกาฬ ฉลองครบรอบ 15 ปี

วช. หนุนบึงกาฬจัดโชว์โดรนแปรอักษรสุดตระการตา ฉลองครบรอบ 15 ปีจังหวัด ผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองสู่มิติใหม่ สร้างประสบการณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ จัดการแสดงโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ปี 2569 โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และ อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ณ อุทยานพระพุทธโลกนาถนาคาไชยบุรี จังหวัดบึงกาฬ
นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ทันสมัย และมีศักยภาพในการแข่งขัน การจัดการแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬครบรอบปีที่ 15 โดยมุ่งสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโต
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การจัดการแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ากับอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้อย่างลงตัว โดยกิจกรรมลักษณะดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดบึงกาฬ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ หินสามวาฬ วัดภูทอก บึงโขงหลง ถ้ำนาคา น้ำตกถ้ำพระ และน้ำตกเจ็ดสี พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมในหลากหลายมิติในอนาคต
โดยการแสดงบินโดรนครั้งนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดบึงกาฬ อาทิ ภาพครบรอบ 15 ปี จังหวัดบึงกาฬ ภาพ “พบพานแต่สิ่งดี ๆ” ภาพดอกสิรินธรวัลลี ภาพหลวงพ่อพระใหญ่วัดโพธาราม ภาพศาลหลักเมือง ภาพปู่อือลือ ภาพกล้วยหมอทองบึงกาฬ ภาพช้างป่าภูวัว ภาพการแข่งขันเรือยาว ภาพความสามัคคี ตลอดจนภาพสัญลักษณ์ของ วช. และ อว. โดยนำเสนอผ่านแสง สี และการเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าอย่างงดงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ วช. ยังคงมุ่งมั่นและขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจุดประกายเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬสู่มิติใหม่ที่ทันสมัย และยั่งยืนในระดับประเทศ