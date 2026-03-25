วช. หนุนบึงกาฬ เปิดศูนย์เทคโนโลยีโดรน ดันท่องเที่ยวเมืองรอง

วช. ผนึกกำลังบึงกาฬ เปิดศูนย์เทคโนโลยีโดรน หนุนท่องเที่ยวเมืองรองด้วยมุมมองใหม่ สร้างทักษะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ จังหวัดบึงกาฬ นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว" ซึ่งมี นายฉลอง นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ให้การต้อนรับ อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง โดยศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนแห่งนี้ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่การพัฒนาพื้นที่ ทั้งในมิติการศึกษา การสร้างทักษะใหม่ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคลากรในพื้นที่ในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นายฉลอง นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ กล่าวว่า ในนามของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และจังหวัดบึงกาฬ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นแหล่งฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมของจังหวัดบึงกาฬต่อไปในอนาคต
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพด้านโดรนให้กับเยาวชนไทย โดยเชื่อมั่นว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สำคัญในการต่อยอดทักษะด้านเทคโนโลยี สร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต