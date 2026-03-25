วช. แถลงข่าวความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพกับ STS forum ในการจัดงาน STS forum Japan–Thailand Symposium 2026 ยกระดับความร่วมมือวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ

วช. ผนึกกำลังญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ STS forum 2026 ดึงผู้นำระดับโลกร่วมขับเคลื่อนอนาคตด้วย AI สุขภาพ และเศรษฐกิจชีวภาพ ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งภูมิภาค
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน STS forum Japan–Thailand Symposium 2026 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย Professor Yoshio Otani, Director of JSPS Bangkok Office คณะผู้บริหาร วช. รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยโดย วช. มีความพร้อมอย่างยิ่งในการร่วมเป็นเจ้าภาพกับ STS forum ในการจัดงาน STS forum Japan–Thailand Symposium 2026 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–25 เมษายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “The Great Convergence: AI-Driven Health, Environment and Bio-Economy” การจัดงานครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูง นักวิจัยชั้นนำ ผู้กำหนดนโยบาย และภาคอุตสาหกรรมจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และนานาประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาในประเด็นสำคัญของโลก อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชีวภาพ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการ แสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภูมิภาค พร้อมทั้ง ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการจัดงาน STS forum Japan–Thailand Symposium 2026 โดยผู้แทนจากภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ Professor Yoshio Otani Director of JSPS Bangkok Office รวมทั้ง รศ.ดร.กฤต จารุพานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร. สุนทร ดันติถาวรวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล STS forum Young Leader 2025 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ร่วมสะท้อนมุมมองเชิงลึกและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับโลก
ทั้งนี้ การจัดงาน STS forum Japan–Thailand Symposium 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–25 เมษายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นับเป็นอีกนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืน