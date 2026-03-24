วว. ร่วมมือ Terry ยกระดับผลงานวิจัย - นวัตกรรม ชูผลิตภัณฑ์จาก “เชอรี่ดอย” สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางสาวอภิชญา นุชประไพ กรรมการ บริษัท เธอร์รี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด (Terry Thailand) เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ดร.กฤษณ์ คงเจริญ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการลงทุน (ศบล.) นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นางสาวโชติกา ตันติวัฒนกุลชัย และนายณัฐพล อรุณยะเดช นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. เพื่อพัฒนา ผลิต และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่ได้จากงานวิจัย
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากงานวิจัยของประเทศ ผ่านกลไกการตลาดและการพาณิชย์
4. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการร่วมลงทุน (Feasibility study) ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยมีแผนการดำเนินงานด้านการตลาดที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พืชสมุนไพรพื้นถิ่น ให้มีการใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ผ่านการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงและมีผลที่ดีต่อสุขภาพและความงาม มีความยั่งยืนยฃของการใช้วัตถุดิบ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก “เชอรี่ดอย หรือ Cherry Plum” ในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
ซึ่ง วว.ประสบผลสำเร็จในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษของสารสกัดจากเชอรี่ดอย และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม พร้อมที่จะผลิตและส่งต่อให้กับบริษัทที่ร่วมทุนในการนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้าง Model ความร่วมมือของ วว. กับภาคเอกชน อีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะท้อนถึงการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรม ต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ บริษัท เธอร์รี่ เพอร์เฟคท์ จำกัด กล่าวว่า Terry มีความเชื่อมั่นในงานวิจัยและเทคโนโลยีของ วว. มาโดยตลอด โดยเฉพาะเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเชอรี่ดอย ซึ่งเล็งเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์และมีโอกาสเติบโตสูงในตลาด โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางรากฐาน ข้อผูกพัน และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อยกระดับผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ภายใต้เป้าหมายในการมุ่งสู่การทำ “สัญญาโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ร่วมกันในอนาคตอันใกล้”
ทั้งนี้ Terry พร้อมสนับสนุนและผลักดันผลงานวิจัยของ วว. เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในเชิงธุรกิจ และสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต “Terry” เป็นแบรนด์สกินแคร์ไทย ที่โด่งดังมากในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มกันแดด (เช่น กันแดดขนมปัง) และเซรั่มบำรุงผิว ซึ่ง วว. ได้เป็นส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์