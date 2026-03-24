วช. แถลงข่าวความสำเร็จนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลจากเวที The 51st International Exhibition of Inventions Geneva จุดพลังนวัตกรรมสู่สากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ “The 51st International Exhibition of Inventions Geneva” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักประดิษฐ์ นักวิจัย และคณะผู้บริหาร วช. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม อาคาร วช.8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมประกวดในเวที “The 51st International Exhibition of Inventions Geneva” ให้สาธารณชนได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งจุดประกายแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักประดิษฐ์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถยกระดับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ระดับสากล โดย วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์ไทยได้แสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ เวทีดังกล่าวที่จัดขึ้น ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 30 ประเทศ และประเทศไทยได้นำผลงานเข้าร่วมมากกว่า 130 ผลงาน จาก 55 หน่วยงาน โดย วช. ทำหน้าที่คัดเลือกและผลักดันผลงานในนามประเทศไทยอย่างเป็นระบบ อันสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และศักยภาพของนักประดิษฐ์ไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผลงานของไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ 9 รางวัล เหรียญทอง 33 รางวัล เหรียญเงิน 43 รางวัล และเหรียญทองแดง 35 รางวัล และรางวัลพิเศษจากหน่วยงาน/องค์กรนานาชาติต่างๆ อีกหลายรางวัล นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง การเข้าร่วมประกวดในเวทีเจนีวา ซึ่งเป็นเวทีสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกที่มีความเก่าแก่ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง และสร้างโอกาสในการขยายผลเชิงพาณิชย์ให้กับผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทย

สำหรับเวทีเสวนา “Power of Innovation: จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมเวทีโลก” ได้จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจอย่างเข้มข้น โดยนักประดิษฐ์และนักวิจัยเจ้าของผลงานรางวัลเหรียญทองเกียรติยศและรางวัลพิเศษจากองค์กรนานาชาติได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานวิจัย การฝ่าฟันอุปสรรค ไปจนถึงการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเวทีระดับนานาชาติ โดยนักประดิษฐ์นักวิจัยได้ร่วมถ่ายทอดในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นวัตกรรมเพื่อการจัดการน้ำและพลังงานอย่างยั่งยืน โดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์ นิลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงาน: “ระบบกักเก็บน้ำฝนใต้ดิน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ”

- นายกฤตติวิทย์ คงประดิษฐ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผลงาน: “แท่นยึดตัดเสาคอนกรีต”

นวัตกรรมเพื่อเกษตรและโภชนาการแห่งอนาคต โดย
- นายอาทิตย์ ประทุมพวง บริษัท ซัสเทน อินโนเทค จำกัด
ผลงาน: “เกษตรพรีเนอร์ (ประเทศไทย): ผู้นำเกษตรนวัตกรรม สร้างธุรกิจจากฟาร์มสู่ตลาดโลก”

- นายจิรพนธ์ เส็งหนองแบน บริษัท สมาร์ทเมดกรุ๊ป 2019 จำกัด
ผลงาน: “Moment of Motherhood: ซุปฟังก์ชัน เสริมการให้นมและฟื้นฟูหลังคลอด”

- นายพัศพงศ์ ชมเชย บริษัท อินโนโซลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลงาน: “บลูซอลท์พลัส: นวัตกรรมเกลือโซเดียมต่ำ ช่วยกระตุ้นการรับรู้รสชาติ และเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย NCDs”

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามแห่งอนาคต โดย
- เภสัชกรหญิง พุทธิมน ศรีบนฟ้า บริษัท ดอกเตอร์พงศ์ สกิน รีเสิร์ช แล็บ จำกัด
ผลงาน: “ACTIVEIN™: นาโนเจลระบบนำส่งอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพและความคงตัวของสารออกฤทธิ์”

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
ผลงาน: “เทคโนโลยีลิพิดนาโนของเจนิสทีน เพื่อฟื้นฟูผิวชั้นลึก”

ทั้งนี้ วช. พร้อมเดินหน้าผลักดันและต่อยอดความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยในเวทีนานาชาติครั้งนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมฐานความรู้ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับโลก







