อุทยานวิทย์ มช. จับมือ สถาบันอาหาร (NFI) ลงนาม MOU ขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่สากล

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำโดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ผู้อำนวยการฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอาหาร (NFI) โดยมี คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ Conference Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านอาหารอย่างเป็นระบบ
ในวันวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในการยกระดับอุตสาหกรรม
อาหารของประเทศ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบและวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารด้วยนวัตกรรม พร้อมผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน อันจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีระดับสากล
ขณะเดียวกัน ทั้งสองหน่วยงานยังมุ่งสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม Startup และ SME ผ่านกลไกการบ่มเพาะธุรกิจ การให้คำปรึกษา การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจน
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น โรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังสอดคล้องกับบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ให้ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ภายหลังพิธีลงนาม ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ และในฐานะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันอาหาร พร้อมหารือแนวทางการต่อยอดความร่วมมือในอนาคต
เพื่อขยายโอกาสในการสนับสนุนผู้ประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากอุทยานฯ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของสถาบันอาหาร ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
มาอย่างต่อเนื่อง
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต