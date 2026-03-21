นักวิทย์ฯ เผย มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เร็วกว่าและมากกว่าที่เคยพบมาในรอบ 300 ปี ที่ จนถูกเรียกว่า “ยุคทองแห่งการค้นพบ”

ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจ มหาวิทยาลัยแอริโซนา ได้เผยว่าในปัจจุบันการบรรจบกันของปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ใหม่มากขึ้นเฉลี่ยกว่า 16,000 ชนิดต่อปี จนถูกนับเป็นยุคทองของการค้นพบที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ 300 ปี นับตั้งแต่ยุค คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus) นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดน ผู้ริเริ่มการจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ และการประยุกต์ใช้ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินาม ซึ่งมีประโยชน์ในการศึกษาชีววิทยาต่อมาจวบจนปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักในฉายา "บิดาอนุกรมวิธานสมัยใหม่" (Father of Taxonomy)
งานวิจัยการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances แสดงให้เห็นว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ใหม่กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาในรอบ 300 ปี ที่ผ่านมา และเหล่านักวิทยาศาสตร์กำลังระบุสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 16,000 ชนิด ในทุกปี และยังไม่ว่าอัตราการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ใหม่จะชะลอตัวลง การศึกษาในเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกของเรานั้นมีมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้มาก เช่นกลุ่ม พืช เชื้อรา แมงมุม ปลา และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
จอห์น วีนส์ (John Wiens a professor in the University of Arizona) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการ มหาวิทยาลัยแอริโซนา คณะวิทยาศาสตร์ และผู้เขียนหลักของบทความกล่าวว่า
“นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าอัตราการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ชะลอตัวลง และนั่นแสดงว่าเรากำลังจะหมดชนิดพันธุ์ใหม่ที่จะค้นพบ แต่ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นตรงกันข้ามที่จริงแล้ว เรากำลังค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ในอัตราที่เร็วกว่าที่เคยเป็นมา”
หลายคนสงสัยทำไมผ่านมา 300 ปี ถึงยังมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้รวดเร็วและมากขึ้นในปัจจุบัน ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ให้คำตอบว่า เป็นการบรรจบกันของปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีลำหน้าที่สามารถถอดรหัสพันธุกรรม (DNA) หรือเทคโนโลยีการสำรวจในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สามารถใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ไร้ขอบเขตช่วยกระจายข้อมูลต่างๆ ภาพถ่ายและระบุตำแหน่งสิ่งมีชีวิต ทำให้มีการพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม แม้การค้นพบที่รวดเร็วขึ้นและมีจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบมากขึ้นจนถูกเรียกว่าเป็นกลางยุคทองของการค้นพบ ในทางกลับกันยังมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ยังไม่ถูกค้นพบและเสี่ยงสูญพันธุ์ก่อนได้รับการค้นพบอีกด้วย
“การค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่มีความสำคัญ เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองได้จนกว่าจะมีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ การบันทึกข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกของการอนุรักษ์ เราไม่สามารถปกป้องสิ่งมีชีวิตจากการสูญพันธุ์ได้หากเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริง”
การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ ถือเป็นความสำคัญต่อมนุษย์ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น พืชหรือเชื้อราสามารถนำมาศึกษาศักยภาพและนำไปต่อยอดในการรักษาโรค เช่น อาการปวด มะเร็ง โรคอื่นๆ ได้อีกด้วย การพบสิ่งมีชนิดใหม่ๆ จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการพัฒนาในเรื่องนี้
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- economictimes.indiatimes.com (Why Scientists Are Finding So Many Strange New Animals Lately)
- scitechdaily.com (Scientists Are Finding New Species Faster Than Ever)
- animaldiversity.org (What is in a Scientific Name?)