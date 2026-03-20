(VDO Clip) “ตลาดน่าเอ๊” ผลลัพธ์การบูรณาการงานวิจัย + ทุนวัฒนธรรม จุดศูนย์รวมมรดกภูมิปัญญา สู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ชวนรู้จัก “ตลาดน่าเอ๊” หรือ “ตลาดวิถีวัฒนธรรมน่าเอ๊” หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจในพื้นที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ที่เกิดจาการนำงานวิจัยมาบูรณาการกับทุนทางวัฒนธรรม นำเอกลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่มาต่อยอดให้กลายเป็นสถานที่รวมวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงในราชบุรีและเพชรบุรี และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ตลาดน่าเอ๊เป็นตลาดที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “การเชื่อมต่อพื้นที่วัฒนธรรมกะเหรี่ยงโผล่วเขตเทือกเขาตะนาวศรี เพื่อการขับเคลื่อนสำนึกรักท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจและผลกำไรตามสมควร” ที่ดำเนินงานโดย ผศ.นันทนา บุญลออ หัวหน้าโครงการวิจัยด้านทุนวัฒนธรรม และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.ราชบุรี ภายใต้ทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2567 ในกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”
และเป็นผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชนกะเหรี่ยง ที่ตั้งใจฟื้นฟูและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้ “กินได้” และ “สร้างรายได้” ให้เกิดขึ้นได้จริง โดยทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงในราชบุรีและเพชรบุรีตั้งแต่ปี 2564 ใช้เวลาเดินสำรวจทุกหมู่บ้าน สัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ และค้นหามรดกภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ เช่น ประเพณีการปลูกไร่หมุนเวียน หัตถกรรมผ้าทอ เครื่องเงิน และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ
“น่าเอ๊” ในภาษากะเหรี่ยงมีความหมายว่า “น่ารัก” การออกแบบสถาปัตยกรรมของตลาดจึงสะท้อนถึงความน่ารักของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งได้ร่วมกันหลังสรรค์ “แลนด์มาร์กทรงจั่วเรียงแถว” อันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นภาพจำอันโดดเด่นของตลาดแห่งนี้