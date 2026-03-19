ยังครองฉายา! “ราชาแห่งดวงจันทร์บริวาร” นักดาราศาสตร์พบดวงจันทร์ของดาวเสาร์เพิ่มอีก 11 ดวง รวมเป็น 285 ดวง มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

Minor Planet Center หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลการค้นพบดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและวัตถุบริวารขนาดเล็กในระบบสุริยะ ดำเนินงานภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) ได้รายงานการค้นพบ ดวงจันทร์ใหม่ของดาวเสาร์จำนวน 11 ดวง และตีพิมพ์รายงานในชื่อ MPEC 2026 – F14 การค้นพบครั้งใหม่นี้ทำให้ดาวเสาร์มีดวงจันทร์เพิ่มขึ้นรวมเป็น 285 ดวง และทำให้ดาวเคราะห์ลำดับที่ 6 และมีขนาดใหญ่เป็นดันดับที่ 2 เป็นดาวเคราะห์ที่มีจำนวนดวงจันทร์บริวารมากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ทีมนักดาราศาสตร์ที่ได้ค้นพบดวงจันทร์ได้เผยว่า ปัจจุบันดาวเสาร์มีดวงจันทร์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 285 ดวง โดยขนาดของดวงจันทร์มีขนาดหลากหลาย ตั้งแต่ดวงจันทร์ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่กิโลเมตรและจัดอยู่ในประเภทดาวบริวารที่ไม่แน่นอน หลายดวงของดาวเสาร์ยังมีวงโคจรย้อนกลับหรือตรงข้ามกับการหมุนของดาวเสาร์ ไปจนถึง “ดวงจันทร์ไททัน” ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและยังเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในระบบสุริยะ และยังมี “ดวงจันทร์ดวงจันทร์เอนเซลาดัส” ที่ได้ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่นอกโลกที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดในระบบสุริยะเท่าที่รู้จักมา ในการประชุม Enceladus Focus Group Conference
สำหรับ "ดาวเสาร์" นั้นเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 6 ในระบบสุริยะ มีวงโคจรถัดจากดางพฤหัสบุดี และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากจากดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงนี้มีวงแหวนล้อมรอบที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจนได้รับฉายา “ราชาแห่งวงแหวน” อีกด้วย
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- dogonews.com (Saturn Regains Its "Moon King")
- indiatoday.in/science (King of moons : 11 new moons discovered around Saturn, tally goes up to 285)