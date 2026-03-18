NARIT เปิดลงทะเบียน “การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย 2569” หวังเกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ดาราศาสตร์เยาวชนไทย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 12 เวทีสำหรับเยาวชนไทยและต่างชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน หวังเกิดการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดยุววิจัยและครุวิจัยรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติ
เปิดลงทะเบียนร่วมงานตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2569 / ประกาศผลพิจารณา 2 มิถุนายน 69 / ยืนยันร่วมงาน 5 มิถุนายน 69 / ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 12 มิถุนายน 69
- หัวข้อในการนำเสนอได้แก่
1. ดวงอาทิตย์
2. ระบบสุริยะและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
3. ดาวฤกษ์ และกระจุกดาว
4. สสารระหว่างดาว กาแล็กซี และเอกภพวิทยา
5. ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการณ์
6. อุปกรณ์-โปรแกรมทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
7. ดาราศาสตร์โบราณคดี และดาราศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์
สำหรับ งานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 12 - TACs 2026 ในปีนี้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและต่างประเทศที่สนใจดาราศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ในแขนงต่างๆ ร่วมรับฟังพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดงานวิจัย อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้¬ด้านดาราศาสตร์ เกิดยุววิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น และมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับเยาวชน ซึ่งจะก้าวสู่เครือข่ายงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> narit.or.th
- สมัครร่วมงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย 2569 >> https://bit.ly/TACs2026_ApplicationForms