NSM จัดเต็ม "ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์" ต้อนรับปิดเทอมใหญ่ เสริมทักษะนวัตกรทั่วประเทศ เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ณ คลองห้า จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - โคราช ชวนเยาวชนมาสร้างสีสันผ่านประสบการณ์จริงแบบลงมือทำ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ขนทัพกิจกรรม “ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์” (Science Camp) ประจำปี 2569 ต้อนรับปิดเทอมใหญ่เดือนมีนาคม–พฤษภาคมนี้ โดยเปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ณ คลองห้า จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และโคราช ชวนเยาวชนมาสร้างสีสันการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงแบบลงมือทำ (Hands-on) เพื่อจุดประกายจินตนาการและบ่มเพาะทักษะชีวิต ปลุกปั้นพลังแห่งการเรียนรู้สู่การเป็น นักคิดสร้างสรรค์ที่พร้อมตอบโจทย์โลกอนาคต
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM เปิดเผยว่า NSM มีภารกิจหลักในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนุกกับการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงปิดเทอมนี้ได้ออกแบบกิจกรรมพิเศษที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ผ่านการทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง สำหรับไฮไลต์สำคัญในปีนี้คือค่ายวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกความสนใจ ตั้งแต่อาชีพแห่งอนาคต นวัตกรรมรักษ์โลก ไปจนถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคมไทย ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่เพียงแต่จะได้รับองค์ความรู้ที่เข้มข้นเท่านั้น แต่ยังได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสะสมผลงาน (Portfolio) และต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบ 1 วัน (One Day Camp) และค่ายค้างคืนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี
• 19 มี.ค. 69 ค่าย Junior Future Career: เปิดโลกอาชีพปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติ สวมบทบาทเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ เรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและบริหารจัดการเหตุการณ์วิกฤตผ่านภารกิจจำลองสุดระทึก
• 28 มี.ค. 69 ค่าย Junior Future Career : จุดประกายนวัตกรรมกับนักปั้นไอเดียสวมบทบาทอาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีคิดและการออกแบบผลงาน รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบ
• 1 เม.ย. 69 ค่าย Biotope Mastery Camp : Wetland in a Tank ค่ายนักสร้างระบบนิเวศจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำในตู้ปลา สวมบทนักนิเวศวิทยา สำรวจความลับพื้นที่ชุ่มน้ำไทย แล้วลงมือสร้างระบบนิเวศจำลอง (Biotope) ในตู้ปลาให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์สำหรับสิ่งมีชีวิต
• 7 เม.ย. 69 ค่าย Magic Food : มหัศจรรย์ของอร่อย สวมบทนักวิทยาศาสตร์ในห้องครัว ทดลองเปลี่ยนโครงสร้างและออกแบบรสชาติของหวานรูปแบบใหม่ด้วยทักษะ STEAM
• 17 - 19 เม.ย. 69 ค่าย Robotics Next Gen : สร้างฝันนักพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่ฝึกทักษะวิศวกรหุ่นยนต์ เรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบคิดเชิงวิศวกรรม พร้อมลงมือพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบด้วยตัวเองในค่ายพักค้าง 3 วัน 2 คืน
• 29 เม.ย. 69 ค่าย Junior Future Career : ตะลุยอาชีพนักวิทย์แห่งอนาคต สวมบทบาทนักวิจัยรุ่นเยาว์ ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในกลุ่มอาชีพนักวิทยาศาสตร์สาขาการอาหาร ยา หรือความสวยความงาม
• 5 พ.ค. 69 ค่าย Little Maker ตอน Junior Structure Engineers (รุ่นที่ 2)สวมบทบาทวิศวกรน้อย เรียนรู้หลักการวิศวกรรมโครงสร้างเบื้องต้นผ่านเกมและการทดลอง เพื่อฝึกทักษะการวางแผนและการออกแบบสิ่งก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์
• 7 พ.ค. 69 ค่าย Nature Art...วาด สร้าง รักษ์โลก สวมบท "Explorer" ตะลุยป่าเขตร้อน ฝึกใช้อุปกรณ์เดินป่า พร้อมปลดปล่อยจินตนาการผ่านการวาดภาพธรรมชาติ และสร้างสรรค์สวนจิ๋วในขวดโหล "Terrarium" ด้วยตนเอง
ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา (กรุงเทพฯ) สำหรับน้อง ๆ ในเมืองที่ต้องการสนุกกับวิทยาศาสตร์แบบ One Day Camp เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า มีกิจกรรมดังนี้
• 25 และ 26 มี.ค. 69 ค่าย Fun Fish with Science : ป.ปลาตากลม เรียนรู้วงจรชีวิต กายวิภาค และการปรับตัวของสัตว์น้ำผ่านการสำรวจจริง
• 1 และ 2 เม.ย. 69 ค่าย EDP ตอน: The Flood Survivors : วิศวกรจิ๋ว พิชิตอุทกภัย ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
• 8 และ 9 เม.ย. 69 ค่าย The Star : ค้นฟ้าคว้าวิทย์ สวมบทนักดาราศาสตร์จิ๋ว เรียนรู้การดูดาวผ่านแผนที่ดาวแบบหมุน
• 22 และ 23 เม.ย. 69 ค่าย Galileo's Journey : ตามรอยกาลิเลโอ เจาะลึกความลับของแสงและเลนส์ผ่านการทำงานของกล้องโทรทรรศน์
• 29 และ 30 เม.ย. 69 ค่าย Junior Forensic Scientist : สายลับนักสืบวิทย์ฝึกทักษะนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น การสังเกต และการเก็บหลักฐานลายนิ้วมือ
ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ เน้นการเรียนรู้ผ่านการทดลองและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงสำหรับเยาวชนในภาคเหนือ แบบ One Day Camp
• 28 และ 29 มี.ค. 69 ค่าย Ocean Coma : โลกร้อน ทะเลรวน เจาะลึกวิกฤต “โลกเดือด”และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์
• 4 และ 5 เม.ย. 69 ค่าย Fun Fish with Science : ป.ปลาตากลม เรียนรู้กายวิภาคและระบบนิเวศของสัตว์น้ำ
• 25 และ 26 เม.ย. 69 ค่าย EDP ตอน: The Flood Survivors : วิศวกรจิ๋ว พิชิตอุทกภัยเรียนรู้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช จ.นครราชสีมา สำหรับเยาวชนในภาคอีสาน พบกับค่ายแบบ One Day Camp ที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพในอนาคต
• 1 เม.ย. - 8 พ.ค. 69 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) STEM CAREER CAMP : SUMMER KID FOR KIDS เปิดโลกทัศน์เชิงบวกต่ออาชีพสาย STEM ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยจุดประกายความฝันและทักษะแห่งอนาคต
สำหรับผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและจองรอบกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 577 - 9999 ต่อ 2122 - 2123 เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th
