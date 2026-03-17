4 ผลงานนวัตกรรม วว. คว้ารางวัลในเวทีโลก “Geneva Inventions 2026” สมาพันธรัฐสวิส

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ด้วยการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ในงาน The 51st International Exhibition of Inventions Geneva (GENEVA 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2569 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการสนับสนุนดำเนินการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในปีนี้ วว. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 4 ผลงาน ที่สะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งจากหวายเทียมคอมโพสิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Composite Rattan for Decorative Products) ผลงานโดย ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และดร.บุศรินทร์ น้อยแก้ว นักวิจัย ศูนย์ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
- ได้รับรางวัล Gold medal จาก The 51st International Exhibition of Inventions Geneva, Special award จากTaiwan Invention Association และ NRCT Honorable Mention Award จาก วช.
2. นวัตกรรมสารสกัดลูกทีน - ซีแซนทีนจากข้าวโพดหวานสายพันธุ์ไทย ที่พัฒนาในระบบกักเก็บและนำส่งอิมัลชันเกิดเองเพื่อสุขการมองเห็นระยะยาว (BioLuteinZea-SEDS™: Smart Self-Emulsifying Sweet Corn Lutein–Zeaxanthin Complex for Vision Longevity Nutraceutical) ผลงานโดย ดร.สมกมล อินทวงค์ นักวิจัยอาวุโส ดร.ภัทราวีร์ ทองอ่อน นักวิจัย ดร.ภัทรนภา นิ่มตระกูล นักวิจัย น.ส.มณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- ได้รับรางวัล Bronze medal จาก The 51st International Exhibition of Inventions Geneva และ NRCT Honorable Mention Award จาก วช.
3. แอสมี อินเซนทีฟ แอเบอร์กริส ซีรั่ม : นวัตกรรมเอสเซนส์จากทะเลเชิงลึกเพื่อการฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ผิว (ASME Intensive Ambergris Serum™: Advanced Marine Essence for Skin Rejuvenation) ผลงานโดย ดร.กัญญาณัฐ แก้วเอียด นักวิจัย ดร.สมกมล อินทวงค์ นักวิจัยอาวุโส ดร.ภัทราวีร์ ทองอ่อน นักวิจัย และนางสาวมณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
- ได้รับรางวัล Gold medal จาก The 51st International Exhibition of Inventions Geneva และรางวัล NRCT Special Award จาก วช.
4. นวัตกรรมระบบนำส่งนาโนสารสกัดมังคุดไทย เพื่อดูแลปัญหาสิวและปลอบประลมผิวจากการอักเสบ (XanthoClear™: Thai Herbal Nano Delivery for Clear Acne and Redness-Calming Skin) ผลงานโดย ดร.ภัทราวีร์ ทองอ่อน นักวิจัย ดร.กัญญาณัฐ แก้วเอียด ดร.จิรเมธ อุฬารวิวัฒน์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.ธัญชนก เมืองมั่น ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
- ได้รับรางวัล Silver medal จาก The 51st International Exhibition of Inventions Geneva และ NRCT Honorable Mention Award จาก วช.