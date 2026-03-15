นักวิทย์ฯ เผยอีก 50 ปีข้างหน้าบรรยากาศโลกอาจเป็นพิษ มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินขีดจำกัดที่ร่างกายรับไหว

รองศาสตราจารย์ อเล็กซานเดอร์ ลาร์คอมบ์ (Associate Professor Alexander Larcombe) จากมหาวิทยาลัยเคอร์ติน (Curtin University) รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย และทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้เผยว่า อีกไม่เกิน 50 ปี โลกของเราอาจจะพบกับภาวะอากาศเป็นพิษ จากการศึกษาย้อนหลังพบว่าร่างกายมนุษย์มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในกระแสเลือดมากขึ้น
ปัจจุบันปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้โลกร้อนขึ้น และภาวะโลกร้อนได้สร้างผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และร่างกายของเรา จนเกิดเป็นคำถามว่า ... คาร์บอนไดออกไซด์กำลังเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราด้วยหรือไม่?
ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและค้นหาคำตอบ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์ประกอบทางเคมีของเลือดมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ด้วยการตรวจ “ไบคาร์บอเนต” (Bicarbonate) ในร่างกายมนุษย์และจากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านม นักวิจัยสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของไบคาร์บอเนตในกระแสเลือดของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับการเพิ่มขึ้นของก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเช่นกัน
ปกติในสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจรวมถึงมนุษย์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการหายใจระดับเซลล์ และจำเป็นต้องถูกกำจัดออกจากร่างกายในรูปของของเสีย ไบคาร์บอเนตเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อรักษาความเป็นกรด - เบสในร่างกายให้สมดุล คาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าสู่ร่างกายของเราจะถูกเก็บไว้ในรูปของกรดคาร์บอนิกในกระแสเลือด หากมีปริมาณมากจะส่งผลให้เลือดของเรามีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น และการพบสารไบคาร์บอเนตในเลือดในปริมาณมากก็สามารถจึงบ่งชี้ได้ว่ามีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น และแบบจำลองของงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันระดับค่าเฉลี่ยไบคาร์บอเนตในร่างายมนุษย์อาจเข้าใกล้ขีดจำกัดของร่างกายที่สามารถรับและกำจัดออก
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการคาดการณ์ว่า ภายในอีก 50 ปีข้างหน้า หากแนวโน้มการมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดที่เพิ่มขึ้นเหมือนในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว เช่น ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการตัดสินใจที่ลดลง เนื่องจากภาวะเลือดเป็นกรดส่งผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบสมองและระบบประสาท และร่างกายอาจเสียสมดุล เนื่องจากร่างกายต้องดึงแร่ธาตุจากกระดูกมาสร้างไบคาร์บอเนตในปริมาณมากเพื่อควบคุมความเป็นความสมดุลร่างกาย
“งานวิจัยนี้ไม่ได้พิสูจน์ถึงสาเหตุและผลกระทบ แต่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อชีววิทยาของมนุษย์ และเรื่องนี้น่ากังวลเป็นพิเศษสำหรับเด็กและวัยรุ่น ซึ่งร่างกายที่กำลังพัฒนาของพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลานานที่สุด”
ผลงานการศึกษาในเรื่องนี้ ถือเป็นงานวิจัยแรกที่ได้เผยให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนที่กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี กำลังเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีในกระแสเลือดของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- link.springer.com (Carbon dioxide overload, detected in human blood, suggests a potentially toxic atmosphere within 50 years)
- phys.org (Rising carbon dioxide levels now detected in human blood)
