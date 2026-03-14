นาซาเผยความคืบหน้าภารกิจอาร์เทมิส 2 จะเริ่มเดินทางสู่ดวงจันทร์ในเดือนเมษายนนี้

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการประกาศว่าความคืบหน้า ภารกิจอาร์เทมิส 2 (Artemis 2) โดยมีกำหนดขึ้นบินครั้งใหม่ในวันที่ 2 เมษายน 2026 หลังจากมีการเลื่อนกำหนดการหลายครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่าในการทดสอบใหญ่ (Wet Dress Rehearsal - WDR)
หลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับภารกิจอาร์เทมิส 3 ซึ่งแผนงานเดิมจะเป็นการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ ได้เปลี่ยนเป็นภารกิจอาร์เทมิส 4 แทน และล่าสุดทางนาซาได้ประกาศกำหนดการภารกิจอาร์เทมิส 2 ว่าจะมีการเริ่มขึ้นเร็วที่สุดในวันที่ 2 เมษายน 2026 และจะมีการเคลื่อนย้ายจรวดเอสแอลเอส (Space Launch System - SLS) ไปยังแท่นปล่อยจรวด LC-39B (Launch Complex 39B) ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) รัฐฟลอริดา ในวันที่ 19 มีนาคม 2026
ภารกิจอาร์เทมิส 2 ถือเป็นภารกิจสำคัญและได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจอพอลโล 17 ( Apollo 17) ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 การเดินทางในครั้งนี้ ยานโอไรออนจะบินในวิถีแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางจะเดินทางจากโลกแล้วอ้อมหลังดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก ซึ่งการเดินทางจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน และภารกิจอาร์เทมิส 2 จะยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการซ้อมการเดินทางในการปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis 4 ในช่วงปี 2028
การเดินทางไปดวงจันทร์ในครั้งนี้ มีนักบินอวกาศ 4 คน ร่วมเดินทาง ได้แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)
ข้อมูล – ภาพอ้างอิง
- nasa.gov (NASA to Share Artemis II Flight Readiness Review Update)
- nasa.gov (NASA’s Artemis II Moon Mission Daily Agenda)