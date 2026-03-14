(VDO Clip) ผลงานเด่นจาก 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. พร้อมโชว์ร่วมกับงานวิจัยฝีมือนักวิจัยไทย งาน NAC 2026 / 24 - 28 เม.ย. นี้

งาน NAC 2026 หรือ งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจในการชมและศึกษานิทรรศการงานวิจัยจากฝีมือนักวิจัยไทยจากหลากหลายสาขา และยังให้เห็นว่างานวิจัยไทยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงจุด สมกับคำว่า “งานวิจัยไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก”
สำหรับในปีนี้ งาน NAC 2026 ได้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด “เศรษฐกิจยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Sustainable Economy through Science and Technology) ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2569 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และก่อนไปชมบรรยากาศงานจริงในเดือนเมษายน MGROnline Science ขอพาไปชมตัวอย่างผลงานวิจัยเด่น จาก 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนที่พร้อมจัดแสดงร่วมกับงานวิจัยฝีมือนักวิจัยไทยภายในงาน ได้แก่
1. แพลตฟอร์มบริหารจัดการบัญชีคาร์บอนแบบอัตโนมัติ (Acamp)
2. นวัตกรรมชุดตรวจเชื้อ EHP แบบรวดเร็ว (EHP Test Kit)
3. ไบโอดีเซลพรีเมียม H-FAME เพื่อการขนส่งคาร์บอนตํ่า
4. SAF เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน สู่ยุคการบินคาร์บอนต่ำ
5. MOFs กับการพัฒนานวัตกรรมวัสดุเพื่อสังคมสีเขียวและสังคมคาร์บอนตํ่า