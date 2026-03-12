NSM รับมอบ “รถ SNG (OB Van)” จากช่อง 7HD พร้อมเปิดตัว นิทรรศการเทคโนโลยีการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ต่อยอดภารกิจถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่สังคมไทย เผยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีรับมอบ “รถถ่ายทอดสดนอกสถานที่ SNG (OB Van)” จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) พร้อมเปิดตัว “นิทรรศการเทคโนโลยีการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์” ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือในการส่งต่อองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสู่สังคมไทย โดยเตรียมนำรถ SNG (OB Van) คันดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่สมจริง โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ NSM เป็นผู้รับมอบรถฯ จาก คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน นักแสดงและผู้ประกาศข่าวจากช่อง 7HD เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายสุวรงค์ กล่าวว่า NSM มีพันธกิจในการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการอนุรักษ์และจัดเก็บคอลเลกชันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสืบทอดองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลัง การได้รับมอบรถถ่ายทอดสดนอกสถานที่ SNG (OB Van) ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและเทคนิคการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดในสมัยก่อนอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและสร้างสรรค์ ซึ่งรถคันนี้เป็นมากกว่าสื่อจัดแสดงแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า สะท้อนถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย ทั้งนี้ เรายังได้พัฒนาชุด ‘นิทรรศการเทคโนโลยีการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์’ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิวัฒนาการของการแพร่ภาพตั้งแต่ยุคแรกเริ่มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการรับมอบรถ SNG (OB Van) คันนี้ จะช่วยทำให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเพลิดเพลิน พร้อมต่อยอดความสนใจสู่เทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตต่อไป
ด้าน คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กล่าวว่า รถถ่ายทอดสดนอกสถานที่ SNG (OB Van) คันนี้ ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของพัฒนาการด้านการแพร่ภาพโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยช่อง 7HD เป็นผู้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นรายแรก เพื่อนำมาใช้รายงานเหตุการณ์สำคัญทั่วประเทศผ่านระบบส่งสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ KU-Band ก่อนที่จะพัฒนาให้รองรับระบบดิจิทัลในปี 2543 และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอีกครั้งในปี 2548 ตลอดระยะเวลาการใช้งาน รถ SNG (OB Van) คันนี้ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญระดับประเทศ รวมถึงการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่ห่างไกลและเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ จึงนับเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นบทบันทึกสำคัญของวงการกระจายเสียงโทรทัศน์ไทย โดยการส่งมอบรถ SNG (OB Van) ให้กับ NSM ในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ จะช่วยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นกระบวนการทำงานจริงของระบบถ่ายทอดสด และเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ NSM พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกเพลิดเพลินและมีคุณค่าแก่ผู้เข้าชมในทุกช่วงวัยอีกด้วย