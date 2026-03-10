วว. โชว์ศักยภาพโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ในงาน Horti & Agri Asia 2026

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Horti & Agri Asia 2026 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้โครงการ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) และหัวหน้าโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ พร้อมคณะนักวิจัย วว. เข้าร่วมงานพร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการฯ
โดยในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ได้รับเกียรติจาก Mr. Jeroen van Hoff CEO and President of Royal Dutch Jaarbeurs และ Mr. Sebas van den Ende General Manager of VICTAM International กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวแสดงการสนับสนุนการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม เจือนจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ภายในงาน Horti & Agri Asia 2026 มีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ เทคโนโลยีการผลิตพืช การเพาะปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะ รวมถึงการพบปะผู้ผลิตและผู้ประกอบการจากยุโรปและเอเชีย ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ปศุสัตว์ ชลประทาน และการเกษตรสมัยใหม่
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางไม้ดอกไม้ประดับไทยในอนาคต : โอกาส ความท้าทาย จากแปลงปลูกสู่ตลาด” โดยมีนายกสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก และคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล ตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการในโครงการ และคุณศราวุธ ฉันทจิตปรีชา ที่ปรึกษายุทธศาสตร์เกษตรและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับไทย
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน Horti & Agri Asia 2026 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก
อนึ่ง ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (Hub of Talents Flower and Ornamental Plant Production Technology) มีกรอบโครงการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ การวิจัยเพื่อการผลิต การวิจัยเพื่อการส่งออก การวิจัยหลังการเก็บเกี่ยว การวิจัยเทคโนโลยี การวิจัยในท้องถิ่น และการวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูงภายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม