ซินโครตรอนต้อนรับ Prof. Ruiqin ZHANG ผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์วัสดุจากฮ่องกง

รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ Prof. Ruiqin ZHANG ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์วัสดุจากมหาวิทยาลัยซิตี้แห่งฮ่องกง (City University of Hong Kong) ซึ่งได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันฯ หลังจากเข้าร่วมสัมมนา “Brainpower for Battery Technology Utilizing Advanced Synchrotron-based Applications” ณ โรงแรมลาบาริส เขาใหญ่
ทั้งนี้ Prof. Ruiqin ZHANG มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและวิศวกรรมวัสดุ และมีผลงานวิจัยเชิงลึกด้านวัสดุนาโนโดยถือเป็นนักวิจัยที่มีอิทธิพลในระดับนานาชาติ ซึ่งการมาเยี่ยมชมสถาบันฯ ครั้งนี้เป็นการเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งแรก จึงนับเป็นเกียรติของสถาบันฯ อย่างยิ่ง
ฟิสิกส์วัสดุ (Materials Physics) คือ สาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้หลักการฟิสิกส์สสารควบแน่น กลศาสตร์ และควอนตัม เพื่อศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติทางกายภาพ (เช่น แสง แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์) และพฤติกรรมของวัสดุในระดับอะตอมจนถึงระดับมหภาค เพื่อพัฒนาวัสดุใหม่ที่สำคัญทางเทคโนโลยี เน้นความเข้าใจเชิงฟิสิกส์ ด้วยการศึกษาว่าเหตุใดวัสดุถึงมีสมบัติเช่นนั้น โดยดูที่โครงสร้างอะตอม พันธะ และการจัดเรียงตัว
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สืบทอดจาก "ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่สามารถผลิตแสงที่มีระดับพลังงานราว 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (GeV) และเป็นสถาบันที่วิจัยและผลิตแสงซินโครตรอนได้หนึ่งในสองแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากประเทศสิงคโปร์