สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ชี้แจงกรณีการการขออนุญาตก่อสร้างสถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีในพื้นที่ตำบลหนองขาม จ.ชลบุรี ยืนยันยึดความปลอดภัยประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยยืนยันว่าได้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะดำเนินการระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว ในทุกขั้นตอนต่อไป จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์สากลของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) อย่างเคร่งครัด
นพ.รุ่งเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติขอเรียนให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า ขณะนี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการนำวัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาในประเทศแ และไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีที่ก่อให้เกิดอันตรายอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่อย่างใด
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติยืนยันว่า การพิจารณาอนุญาตหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี จะต้องยึดหลักความปลอดภัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม และชุมชนเป็นสำคัญสูงสุด รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
พร้อมกันนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลและติดตามสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม