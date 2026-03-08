“ยูริ กาการิน” นักบินอวกาศคนแรกที่กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย หนึ่งในบุคคลสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ที่น่ารู้จักในเดือนมีนาคม

ในช่วงนี้ หลายๆ คนที่ชื่นชอบเรื่องราวด้านอวกาศคงกำลังส่งกำลังใจให้กับทีมงานภารกิจอาร์ทีมิส 2 ที่ปัจจุบันภารกิจกำลังเริ่มขึ้น โดยภารกิจนี้เป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจอพอลโล 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972
ในช่วงเวลาที่รอการปล่อยจรวดเพื่อเดินทางไปยังดวงจันทร์อีกครั้ง MGROnline Science ขอพาไปทำความรู้จักกับ “ยูริ กาการิน” (Yuri Gagarin) นักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ออกเดินทางสู่อวกาศ พร้อมกับโคจรรอบโลกและกลับลงมายังพื้นโลกของโลกสำเร็จ
ยูริ กาการิน เป็นชาวรัสเซีย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1934 ในหมู่บ้านคลูชิโน สหภาพโซเวียต เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวะใกล้กับกรุงมอสโควก่อนศึกษาต่อในวิทยาลัยอุตสาหกรรมที่เมืองซาราตอฟพร้อมไปกับศึกษาวิชาการบิน หลังจบการศึกษาเขาได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนเตรียมทหารของกองทัพอากาศโซเวียตจนจบการศึกษาในปี ค.ศ. 1957
หลังจบการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารของกองทัพอากาศโซเวียต เขาได้ทำงานในฐานะนักบินและประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศลูโอสตารี ใกล้ชายแดนนอร์เวย์ - สหภาพโซเวียต และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการอวกาศของโซเวียตพร้อมกับนักบินอวกาศอีกห้าคน และได้กลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ด้านอวกาศ ด้วยการเป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ได้สัมผัสชั้นบรรยากาศนอกโลก โดย ยานวอสตอก 1 (Vostok 1) โดยยานได้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 1961 และได้โคจรรอบโลกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 29 นาที ที่ระดับความสูงสูงสุด 301 กิโลเมตร ก่อนลงจอดบนผิวโลกอีกครั้ง
จากควาสำเร็จของภารกิจวอสตอก 1 ทำให้ ยูริ กาการิน ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของสหภาพโซเวียต พร้อมกับได้รับเหรียญเกียรติยศชั้นเลนิน และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะ “นักบินอวกาศคนแรกที่กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย” รัฐบาลโซเวียตในขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อเมืองกซาทสค์ (Gzhatsk) บ้านเกิดของเขาเป็น “กาการิน” และมีการสร้างอนุสรณ์สถานอีกลายแห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา
หลังจากการปฏิบัติภารกิจวอสตอก 1 เขาได้มีส่วนในการช่วยฝึกนักบินอวกาศรุ่นหลัง ก่อนเสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกระหว่างการฝึกบินเครื่องบินขับไล่มิโคยัน (MiG - 15) วันที่ 27 มีนาคม 1968 ในวัยเพียง 34 ปี จากความสำเร็จในภารกิจด้านอวกาศจึงทำให้เดือนมีนาคมถือเป็นเดือนที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ระลึกถึง ยูริ กาการิน เนื่องจากเดือนนี้เป็นทั้งเดือนเกิดและเดือนที่จากไปของนักบินอวกาศคนแรกที่กลับสู่โลกอย่างปลอดภัย
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - -
- nasa.gov (Remembering Yuri Gagarin 50 Years Later)
- องค์การอวกาศยุโรป / esa-int (50 years of humans in space - Yuri Gagarin)