NASA ยังไม่ส่งนักบินลงสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทีมิส 3 ปรับใหม่เป็นภารกิจอาร์ทีมิส 4

ก่อนหน้านี้ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยแผนงาน ภารกิจอาร์ทีมิส (Artemis) โดยในภารกิจอาร์ทีมิส 2 ที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันนั้น จะเป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจอพอลโล 17 (Apollo 17) ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 การเดินทางในครั้งนี้ ยาน Orion จะบินในวิถีแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางจะเดินทางจากโลกแล้วอ้อมหลังดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก ซึ่งการเดินทางจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน และจะมีการนำยานลงจอดจริงบนพื้นผิวดวงจันทร์จริงในภารกิจ Artemis 3
แต่เหตุความล่าช้าครั้งล่าสุดทำให้ต้องเลื่อนการปล่อย จรวดเอสแอลเอส (Space Launch System - SLS) และ ยานโอไรออน (Orion) ที่จะใช้เดินทางไปดวงจันทร์ในภารกิจอาร์เทมิส 2 เนื่องจากพบว่าไฮโดรเจนรั่วไหลจากจรวดในการทดสอบใหญ่ (Wet Dress Rehearsal - WDR) ทำให้องค์การนาซาได้มีการประกาศเลื่อนการปล่อยจรวดไปเป็นช่วงเดือนเมษายน 2026 และมีการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน ภารกิจอาร์เทมิส 3 ซึ่งเดิมจะเป็นการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ ได้เปลี่ยนเป็นภารกิจอาร์เทมิส 4 แทน เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากำลังดำเนินงานเร็วจนเกินไป และเพื่อให้ภารกิจมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทีมนักบินอวกาศ
จาเร็ด ไอแซ็กแมน (Jared Isaacman) ผู้บริหารคนใหม่ของนาซาที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง เผยว่า มีการปรับเปลี่ยนแผนการของภารกิจอาร์ทีมิส 3 จากเดิมที่จะมีการส่งนักบินอวกาศลงไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ให้เป็นภารกิจการเชื่อมต่อกันระหว่างยานโอไรออนกับยานที่โคจรรอบโลกแทน โดยยานจะถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรต่ำของโลก (Low Earth Orbit) ในช่วงปี 2027 เพื่อทดสอบเทคโนโลยีที่สำคัญ และทางนาซากำลังวางแผนที่จะเสริมกำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างจรวดและความถี่ในการปล่อยยานอวกาศ นาซาจำเป็นต้องทำงานให้เร็วขึ้นและลดความล่าช้าให้ได้ เพื่อรับมือกับการแข่งขันทางอวกาศจากประเทศคู่แข่งสำคัญ ที่ตั้งเป้าจะส่งนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ให้สำเร็จภายในปี 2030 โดยเขาเน้นย้ำว่า
"การใช้จรวดในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มความถี่ในการบิน และดำเนินงานอย่างเป็นระบบทีละขั้นตอน คือ กุญแจสำคัญที่จะทำให้นาซากลับไปสร้างความสำเร็จระดับประวัติศาสตร์ได้อีกครั้ง"
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ภารกิจอาร์เทมิส 4 จะเริ่มต้นในปี 2028 เพื่อลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ และปัจจุบันทีมงานที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีของนาซายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาของจรวดเอสเอลเอสที่จะใช้ในภารกิจอาร์ทีมิส 2 ให้ปลอดภัยและสามารถปล่อยได้ตามแผนการในเดือนเมษายน 2026 นี้
