วช. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนงาน “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง” จังหวัดเชียงใหม่ หนุนระบบเตือนภัยและเทคโนโลยี UAV เสริมบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. เรื่อง "น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด" ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ไขปัญหาน้ำในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี UAV ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมโครงการเตือนภัยน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ และได้รับชมการสาธิตการบิน UAV เก็บความสูงระดับพื้นดิน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม โดย ผศ.ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวสะท้อนบทบาทของ วช. ในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในทุกมิติ








