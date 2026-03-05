วช. ชู "เชียงใหม่ - ลำพูน" ต้นแบบอากาศสะอาด น้ำมั่นคง แก้ปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน

วช. โชว์ผลสำเร็จ เปลี่ยนเชียงใหม่-ลำพูนเป็นต้นแบบอากาศสะอาด น้ำมั่นคงด้วยงานวิจัยแก้ปัญหาฝุ่นและน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าขยายผลสู่พื้นที่อื่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงผลงานและก้าวต่อไป “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทย เพื่ออากาศสะอาด น้ำมั่นคง” ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร วช. และผู้แทนภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การนำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนงาน “อนาคตประเทศไทย เพื่ออากาศสะอาด น้ำมั่นคง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดย วช. มุ่งลดปัญหา PM2.5 ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ด้านอากาศสะอาด มีความก้าวหน้าในการลดจุดความร้อน ลดวันที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน และลดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ด้วยการใช้นวัตกรรมติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ การส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่ลดการเผา และการใช้เทคโนโลยีไบโอชาร์ควบคู่การดูแลสุขภาพประชาชน ด้านการบริหารจัดการน้ำ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง ยกระดับการผลิตและคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค สร้างประโยชน์ต่อครัวเรือนและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าขยายผลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและ AI อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่ออากาศสะอาด ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ประเทศไทยกับลมหายใจใหม่” และ
- การเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน จากพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่มั่นคงน้ำ”
การเสวนาทั้งสองหัวข้อเป็นเพียงเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นกลไกสำคัญในการ “เชื่อมงานวิจัยสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย” และ“ขับเคลื่อนพื้นที่สู่ความยั่งยืน” อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายร่วมกัน
ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ วช. มุ่งมั่นในการเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลต้นแบบ “อากาศสะอาด น้ำมั่นคง” จากจังหวัดเชียงใหม่–ลำพูน สู่พื้นที่อื่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน