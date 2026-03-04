ศปว. จัดสัมมนา “New ERA: One Click to Science Knowledge” ขับเคลื่อน AI และ Open Science สู่การเข้าถึงความรู้วิทยาศาสตร์แบบ “คลิกเดียว”

กรมวิทย์ฯ เปิดยุคใหม่การเข้าถึงความรู้วิทยาศาสตร์ เปิดตัว ศปว. New ERA แพลตฟอร์มค้นหาเดียวด้วยพลัง AI เชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายให้คนไทยสืบค้นองค์ความรู้ได้ในคลิกเดียว ตอบโจทย์การวิจัยและพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ภายใต้การดำเนินงานของหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ศปว. New ERA: One Click to Science Knowledge – AI & Open Science” เพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ของประเทศ โดยการให้เชื่อมโยงการสืบค้นอย่างเป็นระบบ การตอบสนองที่สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารสถาบันนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศว่า “ในยุคที่ข้อมูลคือขุมพลังสำคัญของการพัฒนา ประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่ทำให้ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่มีอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ ไม่กระจัดกระจาย แต่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแพลตฟอร์มการสืบค้นแบบ Single Search ภายใต้แนวคิด AI และ Open Science จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ค้นคว้า การวิจัย และพัฒนา การกำหนดนโยบาย และการพัฒนาประเทศ”
ด้าน ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์บริการ และประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ความท้าทายในปัจจุบันไม่ใช่การขาดข้อมูล แต่คือการที่ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานเครือข่าย ศปว. New ERA คือยุคใหม่แห่งการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นให้สืบค้นได้ในคลิกเดียว ด้วยมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน และต่อยอดด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงความรู้ของประเทศ”
การจัดงานครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายสารนิเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 120 หน่วยงาน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งในรูปแบบ On-site และ Online รวมประมาณ 250 คน เพื่อแลกเปลี่ยน Best Practice และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน
ศปว. New ERA มุ่งพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลแบบบูรณาการ (Single Search) ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่าย พร้อมต่อยอดด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปสาระสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด Open Science ที่ส่งเสริมการเปิดกว้างของข้อมูลอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
การขับเคลื่อนครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ ตลอดจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอดสู่การจัดการองค์ความรู้ของประเทศ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน