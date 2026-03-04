มีนาคมชวนรู้จัก “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” หนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลที่ได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และในช่วงเดือนมีนาคมอันถือเป็นช่วงวันคล้ายวันเกิดของเขา (14 มีนาคม) จึงทำให้เดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีความหมายพิเศษสำหรับโลกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะได้ระลึกถึงหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ผู้พัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพและสมการสมดุลมวล - พลังงาน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมัน - ยิว เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1879 เมืองอุล์ม สมัยจักรวรรดิเยอรมัน ในวัยเด็กเขาชื่อนชอบวิชาคณิตศาสตร์มากเป็นพิเศษ จนกระทั่งเมื่ออายุ 17 ปี ไอน์สไตน์ได้ย้ายไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ และจบการศึกษาในหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากโรงเรียนสารพัดช่างประจำเมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงเวลาในการศึกษานั้น ไอน์สไตน์ได้แสดงความเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โดยในวัย 12 ปี เขาเรียนรู้พีชคณิตและเรขาคณิตแบบยุคลิดด้วยตัวเอง และเชี่ยวชาญแคลคูลัสเชิงปริพันธ์และเชิงอนุพันธ์ในวัยเพียง 14 ปี
เขาได้จบการศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์และฟิสิกส์จากโรงเรียนสารพัดช่างประจำเมืองซูริก ในปี 1905 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ตีพิมพ์บทความการค้นพบครั้งใหม่ที่สำคัญถึง 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ทฤษฎีปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect) 2.การเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian Motion) 3.ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (Special Relativity) และ 4.ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน ในวัยเพียง 26 ปี
และในปี 1916 เขาได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity) ซึ่งมีสูตรสมการอันโด่งดัง “E = mc²” และในปี 1921 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการค้นพบกฎของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีควอนตัม
จากผลงานอันทรงคุณค่าของเขาทำให้เดือนมีนาคมถือเป็นเดือนที่มีความหมายพิเศษสำหรับวงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ในการระลึกถึงนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้ปฏิวัติความเข้าใจของมนุษยชาติเกี่ยวกับจักรวาล ผ่านทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) ที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเวลาและอวกาศไปตลอดกาล
