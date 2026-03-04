วว. ร่วมมือ GRITSMAN ยกระดับผลงานวิจัย - นวัตกรรม ผลักดันผลิตภัณฑ์จากสารสกัด สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริตส์แมน จำกัด (GRITSMAN) ภายใต้โครงการ “ผลิตและขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี นางสาวจีรานันท์ พูลศิริสมบัติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กริตส์แมน จำกัด ดร.กฤษณ์ คงเจริญ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการลงทุน (ศบล.) วว. นางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย นางสาวโชติกา ตันติวัฒนกุลชัย นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. เพื่อพัฒนา ผลิต และต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่ได้จากงานวิจัย
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากงานวิจัยของประเทศ ผ่านกลไกการตลาดและการพาณิชย์
4. เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการร่วมลงทุน (Feasibility study) ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยมีแผนการดำเนินงานด้านการตลาดที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าเพิ่ม และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสารสกัด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กล่าวว่า GRITSMAN ประกอบกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ การพัฒนาระดับนำร่อง การวิจัยเชิงสาธิตในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้บริษัทรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิต โดยผ่านความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการหนุนเสริมและยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ และการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแท้จริงต่อไป