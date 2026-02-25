วช. ปั้น CG มือโปร เชียงใหม่ ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม

วช. จับมือเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ ปั้น CG มือโปร ที่เชียงใหม่ ยกระดับทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขยายผลสู่ 19 ศูนย์เรียนรู้ สร้างระบบดูแลที่เข้มแข็งและยั่งยืน เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “CG มือโปร” และลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และนางดรุณี สามใบ ผู้แทน Care giver เทศบาลตำบลหนองหอย กล่าวขอบคุณที่เห็นความสำคัญของ Caregiver ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีพันธกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวและการยกระดับศักยภาพผู้ดูแลจึงเป็นภารกิจเร่งด่วน กิจกรรม “CG มือโปร” ในวันนี้นับเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดย วช. พร้อมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และสร้างระบบการดูแลที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และขยายผลได้ในระดับประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ”CG มือโปร“ ในวันนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้งานของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในชุมชน และการนำองค์ความรู้กับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จึงได้สนับสนุนโครงการที่เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง ผ่านการพัฒนาทักษะผู้ดูแล การใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น แอปพลิเคชัน Caregiver 4.0 และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่าย การดำเนินงานนี้ไม่เพียงยกระดับความรู้ของผู้ดูแล แต่ยังเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นอย่างเป็นรูปธรรม
นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวว่า เทศบาลหนองหอย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการดูแลที่ปลอดภัย เหมาะสม และเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม การได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ดำเนินการวิจัยถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับศักยภาพผู้ดูแล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบอื่น ๆ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม การดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น การกำกับติดตามคุณภาพงานวิชาการ ไปจนถึงการผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชนและเชิงนโยบาย ส่งผลให้เกิดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และมีศักยภาพในการขยายผลอย่างต่อเนื่องในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการวิจัย “การพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver: CG) ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน” มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้หลักสูตรการบริบาลและดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) โดยได้บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ แอปพลิเคชัน Caregiver 4.0 เพื่อสนับสนุนการทำงานและยกระดับคุณภาพการดูแลให้ครอบคลุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยโครงการได้ดำเนินงานครอบคลุม 14 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และขยายผลไปยัง 5 พื้นที่ ส่งผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 19 ศูนย์ กิจกรรม “CG มือโปร” ในวันนี้จึงเป็นเวทีติดตามผล ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป
นางดรุณี สามใบ ผู้แทน Care giver เทศบาลตำบลหนองหอย กล่าวขอบคุณ วช. คณะนักวิจัย และทุกภาคีเครือข่าย ที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ การได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือ เช่น แอปพลิเคชัน Caregiver 4.0 ช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุมีความเป็นระบบ มั่นใจ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของผู้สูงอายุในชุมชน
นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบป้ายศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 19 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลป่าบง ป่าแดด เมืองแม่เหียะ สุเทพ ท่าศาลา สันผีเสื้อ หนองหอย ช้างเผือก ห้วยทราย แม่ริม สะลวง สันโป่ง ขี้เหล็ก โป่งแยง ท่ากว้าง ท่าวังตาล ดอนแก้ว ขัวมุง และสันทรายมหาวงค์ โดย วช. มุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป