วช. ผลักดันงานวิจัย TRL สูง ต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

วช. ยกระดับงานวิจัย TRL สูง สร้างกลไกต้นแบบเชื่อมต่อนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ผลักดันนวัตกรรมพร้อมใช้สู่เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมนี้ รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าโครงการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ, ผศ.ดร.ทินกร ปงธิยา ผู้ร่วมวิจัย, พร้อมคณะนักวิจัย นำเสนอนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ ในการใช้“กลไกการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการประเมินคุณค่าทางธุรกิจของนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์นักวิจัย TRL สูง” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการผลักดันผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงให้สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาด ในการนี้ วช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวในฐานะกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงและลดช่องว่างระหว่างภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแก่นักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัยผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร โดย วช. ในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานความรู้ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนานักวิจัยให้มีทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านธุรกิจเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ Food, Supplement, Cosmetic, Biotechnology และ AI ผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ การค้นหาลูกค้า และการขอรับรองมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับนวัตกรรมประเทศ และผลักดันไทยสู่การเป็น Tech Innovation Hub ในอนาคต
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าครั้งนี้ เน้นบทบาทเชิงรุกของ วช. ในการขับเคลื่อนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย