วช. เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัด “พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน, นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง กล่าวต้อนรับ, นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ผ่านการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู เยาวชน เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ โดยนำเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการภาคการเกษตร ทั้งด้านการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล การพ่นสารอย่างแม่นยำ และการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ลดต้นทุนแรงงาน ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร โดย วช. มุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ และเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตรว่า มีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพและก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการพัฒนาต้นแบบศูนย์ที่บูรณาการการเรียนการสอนภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการให้บริการจริงอย่างครบวงจร โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักบินโดรนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อสนับสนุนเกษตรกร พร้อมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้มีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ตลอดจนขยายโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดรนได้อย่างทั่วถึง
นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง กล่าวถึงวิทยาลัยเทคนิคลำปางว่ามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมโดรนสู่การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคม
ทั้งนี้ วช. เชื่อมั่นว่าศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตรแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมศักยภาพการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่